“No descarto absolutamente nada”: Diputada Parisi aborda opción de acusar constitucionalmente a ministro Rabat tras rebajas de penas a abusadores

La diputada del Partido de la Gente, Zandra Parisi, se refirió a la polémica en el Gobierno a raíz de las rebajas de penas a condenados por abusos a menores de edad.
Estos fueron firmados por el Gobierno luego de un cambio de criterio, ya que en administraciones anteriores se esperaba a pronunciamientos específicos del Poder Judicial para proceder con dichas rebajas.
El propio Presidente José Antonio Kast admitió el error, pero aseguró que mantendrá en su puesto al ministro de Justicia, Fernando Rabat, para corregir la situación y esclarecer lo ocurrido.
La diputada Parisi fue consultada sobre este punto en conversación con La Tercera. Respecto a si respalda a quienes están pidiendo su renuncia, sostuvo que “yo primero analizo toda la situación. Creo que todavía estoy a la espera de que me entreguen más informes“.
“Tengo que ser muy responsable, tengo que ser muy consecuente con todo lo que yo he dicho. Y por supuesto, insisto, centrémonos en lo inmediato, que es en la preocupación de estas víctimas“, añadió.
En relación con un posible apoyo del PDG a una acusación constitucional en su contra, sostuvo: “No está claro todavía. Nosotros seguimos analizando buscando más información, escuchando distintas partes y, por supuesto, vamos a tomar una decisión con completa certeza de lo que estamos haciendo es lo correcto”.
“Yo no descarto absolutamente nada. Como les dije, es un error. ¿Es un error que se puede meter debajo de la alfombra? No lo sé”, complementó.
Finalmente, apuntó a que “yo creo que hay que seguir analizando, pero con mucha responsabilidad sin desmerecer el trabajo que ha hecho el ministro en otras materias“.
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