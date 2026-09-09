Gremio de camioneros por alza del diésel: “El impacto es perjudicial para el transporte de carga”

Durante este miércoles, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) se refirió al nuevo reporte emitido por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) sobre los precios de los combustibles.

A través de una declaración, el gremio señaló que considera “menos malo de lo esperado” el anuncio de alza del diésel en menos de $100 por litro, que comienza a regir a partir de este jueves 10 de septiembre y se mantendrá durante las Fiestas Patrias. Sin embargo, la CNDC subrayó que el aumento sigue siendo malo y preocupante.

“Es mala noticia porque son nuevos aumentos de precios. Si bien es cierto su aplicación fue anunciada en agosto, el impacto es perjudicial para el transporte de carga y, por extensión, para la cadena logística. Estamos absorbiendo todos los costos”, señaló el presidente de la CNDC, Juan Araya.

En esa línea, el gremio planteó que estos aumentos continuos van dejando fuera de mercado a las pequeñas empresas del sector, que no tienen caja para afrontar la situación actual.

“Si fuera por traspasar directamente el mayor precio a la tarifa de fletes, la dificultad sería menor, pero no todos los generadores de carga, nuestros clientes, lo han hecho. Y algunos no lo hacen en los porcentajes suficientes”, enfatizó Araya.

Precio de los combustibles

Según informó la empresa estatal, el precio de los combustibles a partir de este jueves 10 de septiembre quedaría de la siguiente manera:

Bencina de 93 octanos: +$35,0 por litro.

Bencina de 97 octanos: +$35,0 por litro.

Diésel: +$89,0 por litro.

Gas licuado de petróleo (GLP) para uso vehicular: -$6,1 por litro.

Kerosene: $0,0 por litro.

Cabe recordar que ENAP no regula ni fija los precios de los combustibles en el mercado chileno. Su rol es únicamente informativo, de acuerdo con la normativa vigente del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).