Gobierno solicita la renuncia del director nacional del Sernac, Andrés Herrera

El exdirector nacional fue denunciado por Ley Karin en 2025; tras abrirse una investigación en su contra, fue suspendido del cargo y reemplazado de forma temporal por Carolina González.

El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo pidió la renuncia del director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera Troncoso, quien asumió el cargo en octubre de 2022.

A través de un comunicado, el Gobierno explicó que la solicitud de renuncia se debe a los resultados de la evaluación de su gestión y “a la necesidad de fortalecer este servicio clave”.

Por el momento, la subdirectora de Fiscalización del Sernac, Carolina González, asumirá como directora subrogante del servicio, y la nueva autoridad será designada mediante el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

La denuncia en su contra por Ley Karin

En 2025, Herrera fue suspendido de su cargo por un sumario que investiga una denuncia en su contra por Ley Karin, ingresada por la Asociación de Funcionarios del Sernac.

En el documento se señala que el extitular del servicio arrancó carteles de protesta de la asociación y le gritó a una de las funcionarias del lugar. En medio de la investigación del caso, Herrera siguió recibiendo un sueldo de más de $9 millones.