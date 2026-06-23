Gobierno busca reactivar proyecto de contratación por horas: Las claves de la iniciativa y el debate por sus efectos

Ante la situación de desempleo, el Gobierno ha buscado diversas medidas para incentivar el dinamismo en el mercado laboral, como el crédito tributario a la contratación e indemnización a todo evento. Ahora se suma una nueva propuesta: reactivar el proyecto que permite la contratación por horas.

“Básicamente, la idea es reconocer que existen actividades donde a veces la demanda fluctúa y hay relaciones laborales que, con las posibilidades actuales, tienden a ser informales. Entonces, esto, de alguna manera, les da una institucionalidad”, explicó el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau.

Cabe mencionar que dicha iniciativa data de 2018 y que este miércoles 24 de junio la Comisión de Trabajo del Senado retomará su discusión.

Sobre el proyecto, la investigadora de Clapes UC, Carmen Cifuentes, explicó que “algunas personas que quieran trabajar una cierta cantidad de horas puedan pactar esta modalidad con los empleadores. Entonces, por eso está pensada para grupos como mujeres, jóvenes e incluso adultos mayores, que podrían verse beneficiados de una jornada más flexible que la jornada parcial que existe actualmente”.

El contrato por horas puede beneficiar a grupos más rezagados en empleabilidad, permitiendo acordar la prestación de servicios por hasta 30 horas semanales o 120 horas mensuales.

“Es una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas de poder contratar personal especializado en cierta área, cuando no tienen los recursos para hacerlo por un mes completo. Además, permite tanto a las empresas como a los colaboradores tener una mayor flexibilidad e ir reincorporándose al mercado laboral paulatinamente”, complementó el gerente general de Vertical Hunter, Francisco González.

La propuesta busca alinearse con el concepto de flexiseguridad, entregando una mayor flexibilidad a las empresas para contratar y despedir, sin desproteger a los trabajadores.

“Si no está bien elaborada y no establece controles precisos, es probable que se produzca una mayor precarización. Por lo tanto, los controles y las normas que garanticen las cotizaciones y la protección de los trabajadores son fundamentales”, advirtió el exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, Cristián Duarte.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, cuestionó la iniciativa y argumentó que esta implicaría la pérdida de movilidad dentro de la empresa, además de afectar la aplicación de la ley de 40 horas.

“Lo más complejo es que, en vez de tener seguridad en el lugar de trabajo, lo que se va a construir son inseguridades, y en ello nosotros decimos que esta agenda laboral que está implementando el Gobierno tiene el mismo origen y sentido de precarizar”, subrayó.

La medida contempla varios puntos para entregar certeza a los trabajadores. Por ejemplo, si el empleador no cumple con lo acordado, se presumirá que el contrato fue celebrado bajo una jornada completa, permitiendo acceder al total del sueldo. A ello se suma el derecho a colación si se prestan servicios por más de cuatro horas continuas, entre otros aspectos.

La directora de Operaciones de ManpowerGroup Chile, Jimena López, sostuvo que “este proyecto de ley no viene a eliminar la precarización, pero sí viene a mitigar la seguridad y la formalización en la contratación, junto con todos los beneficios a los que pueden acceder las personas al momento de tener un contrato formal, como, por ejemplo, los seguros y las leyes sociales, entre otros”.



Con información de Pilar Gutiérrez, periodista de Agenda Económica de CNN Chile.

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