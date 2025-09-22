FNE acusa a 7 empresas de Magallanes por colusión en mercado de centolla

La Fiscalía Nacional Económica pide aplicar multas por cerca de 54 millones de dólares a las empresas acusadas, así como también sancionar económicamente a ocho de sus ejecutivos.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una acusación contra siete empresas dedicadas al procesamiento de centolla en la Región de Magallanes apuntando a que habría colusión en este caso.

La acusación incluye además a ocho de sus ejecutivos y centra como momento en que se habría dado dicha colusión entre los años 2012 y 2021.

Según indica la FNE, los representantes de estas compañías se mantenían en contacto para abordar los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla, ya fuera mediante reuniones presenciales en muelles o ferias internacionales o a través de llamados o mensajes de WhatsApp.

Las empresas acusadas por la FNE son:

Elaboradora de Alimentos Porvenir.

International Seafood.

Pesquera Cabo Froward.

Productos Marinos Puerto Williams.

Proyecta Corp.

Sociedad Pesquera Bahía Chilota.

Bakkavör.

“Estas empresas, entre 2017 y 2021, adquirieron entre el 81% y el 88% de la centolla viva capturada por los pescadores artesanales de la zona en el periodo de extracción, para luego procesarla y exportarla casi en su totalidad, siendo China, Estados Unidos y México sus principales destinos”, señala la FNE mediante un comunicado.

El trabajo de la FNE a propósito de este caso inició en julio de 2020, luego que a través de una denuncia fueran alertados de la colusión que estarían cometiendo estas empresas.

“Con este requerimiento, la Fiscalía reafirma su compromiso de desplegarse en cualquier rincón del país donde exista alguna infracción anticompetitiva y de perseguir con el máximo rigor las colusiones en los mercados regionales”, aseguró el fiscal nacional económico, Jorge Grunberg.

Por ello, pide al TDLC aplicar multas por un total de 62 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a cerca de 54 millones de dólares.