FMI afirma que Asia será el “principal motor del crecimiento mundial” a pesar de verse afectado por la guerra en Irán

La entidad financiera de la ONU destacó que el alza en el precio del crudo ha reformulado sus proyecciones de crecimiento en Asia para este año, pero que aun así será la región que impulsará el desarrollo económico mundial.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha llevado a cabo esta semana las Reuniones de Primavera, en las que se ha abordado la contingencia mundial y cómo ha repercutido el conflicto en Medio Oriente en la economía de todo el mundo.

En el marco de estas reuniones, el organismo económico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalló su proyección para el desarrollo económico en Asia para este 2026 y el 2027, donde destacaron que, a pesar de verse afectado por el alza del petróleo, será el “principal motor del crecimiento mundial”.

“Según las previsiones de referencia, la trayectoria de crecimiento de Asia se mantiene prácticamente sin cambios respecto a enero, aunque con una inflación más elevada, saldos externos más débiles, un margen de maniobra más reducido y mayores riesgos a la baja”, dijeron desde el FMI.

“En la mayor parte de la región, se prevé que el crecimiento se modere. Una excepción es Corea, que se beneficia de sus fuertes vínculos con el ciclo tecnológico. Los países emergentes de Asia siguen siendo el principal motor del crecimiento mundial, pero se prevé que este se ralentice en unos 0,5 puntos porcentuales hasta situarse en el 4,9 % este año”, explicaron.

Respecto al crecimiento en el continente, este año se proyecta una expansión del 4,4%, mientras que para el 2027 se prevé un 4,2%, lo que representa una moderación en comparación con el 5% que registró la región el 2025.

La dependencia de Asia del petróleo

En esa línea, resaltaron lo dependiente que es el continente asiático del suministro petrolífero: “La guerra en Medio Oriente y la crisis de suministro energético están provocando un aumento de la inflación, debilitando los balances externos y reduciendo las opciones de política económica, lo que pone de relieve la dependencia de la región del petróleo y el gas importados”.

Según detallaron desde el FMI, Asia consume alrededor del 38% del petróleo mundial y un 24 % del gas natural. Asimismo, afirmaron que es una de las mayores regiones en cuanto a refinería de crudo, ya que representa aproximadamente el 35% de la capacidad mundial de refinería, que se concentra principalmente en China, India, Corea y Singapur.

“La inversión en eficiencia energética, redes eléctricas y energías alternativas contribuiría a proteger contra futuras crisis relacionadas con las importaciones de combustible”, cerraron.