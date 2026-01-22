Extintos locales de Corona pasarán a manos de conocida multitienda chilena por millonaria cifra

Se confirmó que la compañía tomará algunos de los espacios que dejó Corona tras su cierre en 2025 y los reactivará con nuevas tiendas durante 2026, en el marco de un plan de inversión.

Parte de los locales que dejó la extinta multitienda Corona tras su cierre definitivo en julio de 2025 volverán a activarse, ahora bajo la operación de un nuevo postor.

Según lo reportado por ADN Radio, la compañía se quedará con algunos de esos espacios como parte de un plan de aperturas durante 2026.

Corona cerró en julio de 2025, cuando sus 51 tiendas en Chile dejaron de operar al no conseguir financiamiento para concretar su reorganización judicial. Con ello, varios locales quedaron vacíos, lo que abrió la interrogante sobre su continuidad comercial.

¿Qué tienda ocupará las instalaciones de Corona?

De acuerdo con lo consignado, Falabella sería la firma que ejerció una inversión de US$ 23 millones para abrir nuevos puntos de venta durante 2026. Esta iniciativa se enmarca en un plan mayor de expansión en Sudamérica que contempla desembolsos por US$ 900 millones.

Los primeros proyectos estarán fuera de la Región Metropolitana y apuntarán a zonas de alto tránsito. Se informó la apertura de tiendas en Coyhaique (Arturo Prat 451), Linares (Independencia 596) y Angol (Lautaro 447), en sectores céntricos.

La llegada de un nuevo operador a parte de los locales de Corona implica la reactivación comercial de esos espacios y la creación de empleos asociados a la operación. No se informó cuántos locales serán traspasados a Falabella ni qué otras ciudades podrían sumarse más adelante.