Estudio revela que solo 1 de cada 5 chilenos logra ahorrar a fin de mes

El alza del costo de la vida dejó de ser una percepción difusa para convertirse en una presión concreta sobre las finanzas personales de los chilenos.

Un sondeo realizado por Destácame reveló que el 81% de los chilenos ha ajustado su presupuesto recientemente, y de ese grupo, un 55% señaló haberlo hecho de manera importante.

Salidas y delivery, lo primero que se recorta

Los recortes se concentran primero en los gastos prescindibles. Ante la pregunta sobre qué gasto redujeron primero, el 55% de los encuestados mencionó salidas y delivery, seguido por compras personales con un 23%.

El ahorro sigue siendo el tema sensible: solo un 18% declara ahorrar siempre a fin de mes, mientras que un 38% afirma que le alcanza justo y un 18% reconoce terminar endeudándose. El 26% restante indica que ahorra, pero de forma irregular.

El 41% no puede ahorrar porque tiene deudas que pagar

Las deudas emergen como el obstáculo más frecuente. Al consultar qué les impide ahorrar, el 41% señaló que tiene deudas que pagar, por sobre el sueldo insuficiente (27%) y los gastos imprevistos (23%).

Esa misma cifra —41%— identifica el pago de deudas como su principal preocupación financiera actual.

La tarjeta de crédito es el pago que más presiona, un 44% indicó que ese instrumento es el más difícil de mantener al día, seguido por créditos o préstamos con un 33%, y la vivienda —arriendo, gastos comunes o dividendo— con un 10%.

A pesar del escenario, el sondeo también registra señales de planificación: el 38% de los encuestados separa dinero apenas recibe su sueldo, el 24% evita usar tarjetas de crédito y el 21% realiza presupuestos mensuales.

Con todo, desde el estudio advierten que muchas personas necesitan herramientas concretas para sostener esos hábitos en el tiempo, especialmente en un contexto donde el margen mensual se ha estrechado de manera significativa.