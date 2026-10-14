Escondida y Sindicato N°2 llegan a “preacuerdo” y se suspende temporalmente el inicio de la huelga

Minera Escondida informó que alcanzó un preacuerdo con el Sindicato N°2 de Supervisores y Staff, abriendo una nueva instancia para evitar la huelga que iba a comenzar esta jornada en la mayor mina de cobre a nivel mundial.

Desde el sindicato explicaron que se suspendió de manera temporal el inicio de la movilización.

“Producto de una apertura de Minera Escondida para seguir negociando, además de los buenos oficios de la Dirección del Trabajo, y luego de arduas conversaciones que se extendieron durante toda la noche hasta esta mañana, las partes alcanzaron un preacuerdo que implica mejoras en beneficios y condiciones de cierre respecto de la oferta presentada por la empresa el día 12 de octubre”, señaló en un comunicado el Sindicato de Supervisores y Staff de Minera Escondida.

Y añadieron que la votación se realizará de manera online este miércoles, entre las 9:15 y 11:30 horas y, “solo en caso de aprobación, se firmará un nuevo contrato colectivo en las dependencias de la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta, cuyo contenido y principales beneficios se darán a conocer oportunamente”.

En caso de no obtener el respaldo de los socios y socias, se iniciaría una huelga a partir de este jueves 15 de octubre.