Enap informa precios de las bencinas para la primera semana de febrero: ¿Suben, bajan o se mantienen?

Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año
El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó en su sitio web la tasación de los vehículos livianos y pesados para este 2026.
Solo uno de los combustibles registró variaciones en su valor para esta semana.
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó su Informe de Precios de Combustibles entre este jueves 29 de enero y el miércoles 4 de febrero de 2026.
La compañía señaló que entre sus funciones principales está “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.
Y aclararon que Enap “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.
Asimismo, la estimación de los precios de los combustibles considera los siguientes antecedentes:
El Servicio de Impuestos Internos (SII) publicó en su sitio web la tasación de los vehículos livianos y pesados para este 2026.