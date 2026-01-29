Enap informa precios de las bencinas para la primera semana de febrero: ¿Suben, bajan o se mantienen?

Solo uno de los combustibles registró variaciones en su valor para esta semana.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó su Informe de Precios de Combustibles entre este jueves 29 de enero y el miércoles 4 de febrero de 2026.

La compañía señaló que entre sus funciones principales está “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Y aclararon que Enap “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Asimismo, la estimación de los precios de los combustibles considera los siguientes antecedentes:

Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de EE. UU.) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles, como el costo de transporte marítimo hacia Chile

Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO)

Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP)

Estimación de los precios de las bencinas