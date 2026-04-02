Enap confirma fuerte baja del precio de la parafina para la primera semana de abril

El kerosene registró una baja de más de 450 pesos por litro a partir de este jueves 2 de abril.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) informó que el valor de la parafina tendrá una fuerte baja para la primera semana de abril.

La compañía publicó su informe de precios estimados para combustibles para la semana que va desde el jueves 2 hasta el miércoles 8 de abril.

En el documento, Enap señaló que entre sus funciones principales está la de “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

“Enap no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”, se lee en el comunicado.

La disminución del precio de la parafina ocurre en el marco de las modificaciones y medidas que ha anunciado el Gobierno respecto al Mepco y al alza histórica en el valor de los combustibles.

En concreto, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para congelar el precio de las parafinas, el cual fue respaldado y despachado la semana pasada.

Precios de las bencinas para la primera semana de abril

Las gasolinas no sufrirán modificaciones, no así el precio de la parafina.