EN VIVO: Súmate a la 16ª edición de los premios Merco que reconoce a las empresas con mejor reputación

Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró su ranking para Chile sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional y un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías.

La tarde de este miércoles -desde las 18.30 horas- se llevará a cabo la 16ª edición del ranking elaborado por Merco, el monitor de reputación corporativa de referencia en Iberoamérica.

La metodología utilizada para la elaboración de este ranking consideró 61.358 encuestas a directivos de compañías, académicos, periodistas de información económica, analistas financieros, asociaciones de consumidores, sindicatos, representantes de ONGs, miembros del gobierno y social media managers.

Los diferentes grupos valoraron variables relacionadas con ética y responsabilidad corporativa, innovación, talento, calidad de la oferta comercial, resultados financieros y dimensión internacional. Además, técnicos de Merco evaluaron 200 indicadores objetivos de gestión de las compañías.

Junto con lo anterior, se consideró la reputación social de las empresas en base a 12 diferentes variables respondidas por consumidores y público en general; un análisis de su comportamiento digital en colaboración con Nethodology en base a más de 170.000 menciones en redes; y 55.358 encuestas relacionadas a la capacidad para atraer y retener talento.

El seguimiento de la metodología establecida por Merco fue objeto de revisión independiente por parte de la consultora KPMG.

