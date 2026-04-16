Empresarios respaldan batería de proyectos económicos de Kast y presionan al Congreso para tramitarlos con urgencia

Gremios como la CPC, Sofofa y la CChC destacaron el foco en crecimiento, inversión y empleo, aunque desde la Multigremial de Emprendedores cuestionaron el impacto tributario para las pymes.

El mundo empresarial valoró de forma transversal el Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el Presidente José Antonio Kast, aunque junto con el respaldo surgió un llamado claro al Congreso: acelerar su tramitación.

Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), su presidenta Susana Jiménez destacó que las medidas van en la línea de reactivar la economía, especialmente la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración del sistema tributario, al considerar que fortalecen la competitividad e incentivan la inversión.

Una visión similar planteó la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, quien valoró que el plan vuelva a poner el crecimiento económico como eje de la agenda. En esa línea, hizo un llamado explícito a que el Congreso avance con rapidez: “necesitamos que este plan se tramite con sentido de urgencia”.

Desde la Cámara Nacional de Comercio, su presidente José Pakomio destacó medidas como el eventual subsidio al empleo formal, especialmente relevante para empresas de menor tamaño, aunque advirtió que debe ser focalizado y transitorio.

En tanto, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, sostuvo que los anuncios “apuntan en la dirección correcta”, aunque subrayó que su impacto dependerá de una tramitación rápida y con certezas para la inversión.

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker valoró el énfasis en competitividad, pero insistió en que la seguridad sigue siendo una condición clave para el desarrollo del sector.

También desde Icare, su presidente Holger Paulmann destacó la disposición al diálogo del Ejecutivo, señalando que parte de las medidas responden a propuestas surgidas desde distintos sectores.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron positivas. Desde la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett criticó que el plan no incluya una rebaja permanente del impuesto para las pymes, advirtiendo que, en la práctica, se estaría favoreciendo a las grandes empresas en desmedro de las de menor tamaño.

Así, aunque el plan recibió un respaldo amplio desde el empresariado, quedó instalado un punto de tensión en materia tributaria, junto con la presión para que el debate legislativo avance sin dilaciones.