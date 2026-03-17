Empresarios piden al gobierno de Kast eliminar los feriados irrenunciables: “Generan una merma importante”

"Lo cierto que eso genera una merma muy importante no solo para la actividad del comercio también para sus colaboradores y genera incentivos para que finalmente la preferencia de consumo de las personas se canaliza a través de la informalidad", argumentó la líder de los empresarios.

La Presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, Susana Jiménez, solicitó al gobierno eliminar los feriados irrenunciables acusando que se genera una merma muy importante para el comercio.

La petición la hizo directamente al ministro del Trabajo, Tomás Rau y contó, además, con la participación del vicepresidente de la CPC, Alfredo Echavarría, junto a representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Asociación de Bancos e Instituciones financieras (ABIF).

Consultada por la posibilidad de eliminar los feriados irrenunciables, partiendo por el viernes santo, Jiménez planteó que “ese es uno de los temas que se trató hoy día y la verdad es que a nosotros nos preocupa que hayan feriados irrenunciables tanto sea porque son feriados o son periodos electorales”.

“Lo cierto que eso genera una merma muy importante, no solo para la actividad del comercio, también para sus colaboradores, y genera incentivos para que finalmente la preferencia de consumo de las personas se canaliza a través de la informalidad”, argumentó la líder de los empresarios.

Por lo anterior, la presidenta de la CPC aseguró que “nosotros por el contrario creemos que es importante mantener la libertad de emprendimiento, los propios colaboradores muchas veces así lo requieren porque son días de mayores ventas y eso también redunda en sus propias remuneraciones y, por lo tanto, nosotros abogamos porque se elimine la irrenunciabilidad de esos feriados, de aquellos que existen y no se asumen otros nuevos”.