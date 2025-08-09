El precio de no llevar el “pote”: Almorzar fuera puede costar hasta $200 mil al mes

Según un reporte de Pluxee, el gasto mensual en almuerzos puede superar los $200 mil. A nivel nacional, el costo promedio de un almuerzo es de $8.136, y entre las regiones más caras destacan Aysén y la Región Metropolitana.

El ambiente laboral en Chile es diverso: algunos trabajadores pueden acceder a almuerzos en casinos, mientras que otros deben decidir entre llevar comida en el famoso “pote” o comprar. Sin embargo, esta última opción puede significar un gran costo para el bolsillo.

¿Cuánto se puede gastar en un almuerzo?

Según el reporte de Pluxee, el gasto mensual puede superar los $200 mil. A nivel nacional, el costo promedio por almuerzo es de $8.136. Entre las regiones más caras destacan Aysén, Biobío y la Región Metropolitana.

Comunas más caras para almorzar en la RM:

Las Condes: $9.457

Vitacura: $9.070

Ñuñoa: $7.778

Macul: $7.313

Providencia: $7.198

Maipú: $6.694

Santiago: $6.342

Puente Alto: $5.821

Huechuraba: $5.504

La Florida: $5.000

El promedio considerando el menú ejecutivo y económico en estas 10 comunas es de $7.291.

Promedio por región:

Arica y Parinacota: $7.661

Tarapacá: $8.898

Antofagasta: $8.706

Atacama: $5.810

Coquimbo: $8.228

Valparaíso: $7.610

Región Metropolitana: $9.709

O’Higgins: $7.350

Maule: $8.574

Ñuble: $7.732

Biobío: $10.113

Araucanía: $5.461

Los Ríos: $9.346

Los Lagos: $8.649

Aysén: $10.813

Magallanes: $8.192

Promedio según tipo de comida: