El precio de no llevar el “pote”: Almorzar fuera puede costar hasta $200 mil al mes

09.08.2025 / 12:23

Según un reporte de Pluxee, el gasto mensual en almuerzos puede superar los $200 mil. A nivel nacional, el costo promedio de un almuerzo es de $8.136, y entre las regiones más caras destacan Aysén y la Región Metropolitana.

El ambiente laboral en Chile es diverso: algunos trabajadores pueden acceder a almuerzos en casinos, mientras que otros deben decidir entre llevar comida en el famoso “pote” o comprar. Sin embargo, esta última opción puede significar un gran costo para el bolsillo.

¿Cuánto se puede gastar en un almuerzo?

Según el reporte de Pluxee, el gasto mensual puede superar los $200 mil. A nivel nacional, el costo promedio por almuerzo es de $8.136. Entre las regiones más caras destacan Aysén, Biobío y la Región Metropolitana.

Comunas más caras para almorzar en la RM:

  • Las Condes: $9.457
  • Vitacura: $9.070
  • Ñuñoa: $7.778
  • Macul: $7.313
  • Providencia: $7.198
  • Maipú: $6.694
  • Santiago: $6.342
  • Puente Alto: $5.821
  • Huechuraba: $5.504
  • La Florida: $5.000

El promedio considerando el menú ejecutivo y económico en estas 10 comunas es de $7.291.

Promedio por región:

  • Arica y Parinacota: $7.661
  • Tarapacá: $8.898
  • Antofagasta: $8.706
  • Atacama: $5.810
  • Coquimbo: $8.228
  • Valparaíso: $7.610
  • Región Metropolitana: $9.709
  • O’Higgins: $7.350
  • Maule: $8.574
  • Ñuble: $7.732
  • Biobío: $10.113
  • Araucanía: $5.461
  • Los Ríos: $9.346
  • Los Lagos: $8.649
  • Aysén: $10.813
  • Magallanes: $8.192

Promedio según tipo de comida:

  • Comida rápida: $6.408
  • Comida casera: $6.806
  • Comida peruana: $7.161
  • Pizza: $7.161
  • Sushi: $8.300
  • Comida árabe: $6.705
  • Restaurante tradicional: $9.915

