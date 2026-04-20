El fin de una era en Apple: John Ternus reemplazará a Tim Cook como CEO a partir de septiembre

Cook se unió a la tecnológica en 1998 y se convirtió en su CEO en 2011, reemplazando al fallecido Steve Jobs.

Este lunes, Apple anunció que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo, siendo reemplazado por John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.

A partir del 1 de septiembre, Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, de acuerdo a lo reportado por la tecnológica en un comunicado.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser director ejecutivo de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una empresa tan extraordinaria. Amo a Apple con todo mi ser“, dijo Cook.

“Estoy profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y con una gran vocación de servicio, que se han dedicado inquebrantablemente a enriquecer la vida de nuestros clientes y a crear los mejores productos y servicios del mundo”, agregó.

Según el saliente CEO, Ternus tiene “la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar con honor“, catalogándolo como un “visionario” cuyas contribuciones a Apple “ya son demasiado numerosas para contarlas”. “Tengo plena confianza en sus capacidades y en su carácter, y espero trabajar estrechamente con él en esta transición”.

Cook se unió a la empresa tecnológica en 1998 y se convirtió en su CEO en 2011, reemplazando al fallecido Steve Jobs. Durante su trayectoria CEO, supervisó la introducción en el mercado de múltiples productos, entre ellos nuevos Apple Watch, AirPods o Apple Vision Pro, además de servicios como iCloud, Apple Pay, Apple TV y Apple Music.

La trayectoria de Ternus

Ternus es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania y, antes de trabajar en la empresa de Cupertino (California), se desempeñó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems.

Se unió al equipo de diseño de productos de Apple en 2001, pasando a asumir el cargo de vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013. En 2021, fue nombrado vicepresidente sénior de este departamento.

Según la empresa, Ternus desempeñó un rol “fundamental” en la introducción de productos como el iPad y los AirPods, así como en múltiples generaciones de productos de iPhone, Mac y Apple Watch.

Durante su tiempo como vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, la compañía presentó el MacBook Neo, así como los iPhone 17 Pro y Pro Max, el iPhone Air y el iPhone 17, liderando además gran parte de los esfuerzos de la empresa en áreas como la fiabilidad y la durabilidad y contribuyó a impulsar la innovación en el diseño de materiales y hardware, reduciendo la huella de carbono de sus productos, detalló Apple.

El futuro CEO agradeció la oportunidad de “llevar adelante la misión de Apple”. “Ha sido un privilegio contribuir a dar forma a los productos y experiencias que han transformado nuestra manera de interactuar con el mundo y entre nosotros (…). Me siento honrado de asumir este cargo y prometo liderar con los valores y la visión que han definido este lugar tan especial durante medio siglo”.