ECR GROUP® impulsa nueva estrategia de sostenibilidad bajo la visión del “Crecimiento Responsable”

La compañía de soluciones de outsourcing evoluciona su modelo de negocio para integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de forma transversal en su operación, aspirando a convertirse en un referente de la industria.

Con el propósito de impactar positivamente la operación de sus clientes y posicionarse como un actor que genera valor en toda su cadena, ECR GROUP® ha iniciado el desarrollo de una nueva estrategia corporativa de sostenibilidad. Esta iniciativa surge de la convicción de que la sostenibilidad es un imperativo empresarial y social para crecer con responsabilidad.

Según el diagnóstico realizado por la organización, si bien ya existían iniciativas orientadas a una cultura sostenible, estas se encontraban aisladas. El nuevo análisis de contexto ha permitido identificar oportunidades clave en gestión ambiental, relacionamiento con comunidades y gobernanza, impulsando la evolución hacia un modelo más robusto, trazable y estratégico.

Un modelo basado en el “Crecimiento Responsable”

Internamente, ECR GROUP® ha definido la sostenibilidad bajo el concepto de “crecimiento responsable”. Esta visión busca generar valor económico sin descuidar el impacto social y ambiental, asegurando un desarrollo equilibrado.

Los pilares prioritarios de esta estrategia se dividen en tres dimensiones: ambiental, social y gobernanza.

Para la construcción de esta estrategia, la compañía está tomando como referencia el modelo de sostenibilidad de Empresas B y estándares globales como GRI, además de observar las buenas prácticas de grandes clientes como Coca Cola Embonor, Andina, Cencosud y Nestlé.

En relación a las metas de la empresa, en una primera etapa, el foco está en definir la estrategia, establecer políticas y capacitar a los líderes. Posteriormente, se implementarán acciones concretas con metas definidas en los ámbitos ESG. A largo plazo, la aspiración es consolidar una cultura sostenible, certificar las operaciones bajo estándares internacionales (como ISO 14001) y obtener la certificación de Empresa B.

La integración de esta estrategia involucra a la alta dirección y áreas clave como operaciones, recursos humanos, marketing y calidad. Además, se creará un comité

de sostenibilidad para articular los esfuerzos y asegurar la alineación con los objetivos estratégicos.

Respecto a las ventajas competitivas que obtendrán quienes opten por el servicio, desde ECR GROUP® detallaron que “el propósito de nuestro Modelo de Negocio Sostenible es combinar eficiencia operativa con sostenibilidad apuntando al crecimiento responsable, lo que implica convertirnos en un ente de aporte importante para todas nuestras partes interesadas, en consecuencia, los clientes que opten por trabajar con ECR GROUP® obtendrán, no solo un proveedor de servicios, sino un socio estratégico, que asegurará que el crecimiento conjunto, esté respaldado por prácticas éticas, ambientales y sociales de alto estándar”.

En ese sentido, enfatizaron que “esto se traduce en mayor confianza, fortalecimiento de la reputación y reducción de riesgos, diferenciándolos frente a competidores que aún no han integrado la sostenibilidad como parte estructural de su negocio”