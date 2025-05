Donald Trump impone un arancel del 100 % a las películas extranjeras y producidas por fuera de Estados Unidos

Trump instruyó al Departamento de Comercio y al Representante Comercial de EE.UU. a imponer este arancel. El motivo de esta medida es que, desde su perspectiva, "la industria cinematográfica estadounidense está muriendo rápidamente".

(CNN)— El presidente de EE.UU. Donald Trump extendió su guerra comercial al cine.

Trump, en una publicación vespertina en su plataforma de redes sociales Truth Social, anunció que ha instruido al Departamento de Comercio y al Representante Comercial de EE.UU. a imponer un arancel del 100 % a las películas producidas fuera de Estados Unidos e importadas.

“La industria cinematográfica estadounidense está muriendo rápidamente. Otros países ofrecen todo tipo de incentivos para alejar a nuestros cineastas y estudios de Estados Unidos”, escribió Trump en su publicación. “Por lo tanto, autorizo ​​al Departamento de Comercio y al Representante Comercial de EE.UU. a iniciar de inmediato el proceso de instaurar un arancel del 100 % a todas las películas que ingresen a nuestro país producidas en el extranjero. ¡QUEREMOS PELÍCULAS HECHAS EN ESTADOS UNIDOS, OTRA VEZ!”

Se desconoce hasta el momento cómo se impondría dicho arancel. Las películas son propiedad intelectual, no bienes, por lo que representan un tipo de servicio que actualmente no está sujeto a aranceles. Sin embargo, el Representante Comercial de Estados Unidos señala que algunos servicios pueden estar sujetos a ciertas barreras comerciales no arancelarias, como regulaciones e incentivos fiscales. Estas podrían perjudicar a la producción cinematográfica estadounidense.

Muchas ciudades extranjeras han ofrecido importantes exenciones fiscales a estudios de cine y televisión para rodar películas y series fuera de Hollywood. Esto ha llevado a que un gran número de producciones trasladen sus operaciones a lugares como Toronto y Dublín. En respuesta, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha propuesto un crédito fiscal enorme para que la producción vuelva a Hollywood.

“Hollywood, y muchas otras zonas de EE.UU., están siendo devastadas”, escribió Trump. “Este es un esfuerzo concertado de otras naciones y, por lo tanto, una amenaza para la seguridad nacional. Es, además de todo lo demás, ¡mensajería y propaganda!”.

Aunque Hollywood está lejos de estar devastado, las entradas de cine han bajado en Estados Unidos debido a que el número de grandes películas en cartelera se ha desplomado desde la pandemia, y los consumidores han cambiado sus hábitos de consumo a plataformas de streaming para verlas en casa.

La recaudación de taquilla en Estados Unidos alcanzó un máximo de poco menos de US$ 12.000 millones en 2018, antes de desplomarse a poco más de US$ 2.000 millones en 2020, cuando muchos cines cerraron debido al COVID-19. Si bien los cines se han recuperado, el número de estrenos es aproximadamente la mitad de lo que fue en 2019, y la recaudación total de taquilla nacional no ha superado los US$ 9.000 millones de desde entonces.

Las cadenas de streaming son en gran parte propiedad de los grandes estudios de Hollywood, pero, salvo Netflix, han tardado años en obtener beneficios. Disney+ acaba de obtener su primer beneficio, al igual que Max, que comparte la propiedad con CNN. Muchas otras plataformas de streaming aún no han generado beneficios económicos.

Sin embargo, la imposición de aranceles u otras barreras comerciales a los productos producidos en el extranjero podría no facilitar el negocio a los estudios de Hollywood. Muchas películas y series estadounidenses se graban fuera de Estados Unidos. Además de las exenciones fiscales, muchos trabajadores extranjeros cuentan con salarios más bajos, lo que hace que la producción de algunas películas sea más viable económicamente.

Trump ha criticado duramente las barreras comerciales no arancelarias que otros países imponen a Estados Unidos, pero hasta ahora ha limitado las represalias estadounidenses a los aranceles tradicionales sobre los bienes. Trump ha impuesto un arancel universal del 10 % a la mayoría de los bienes que entran en Estados Unidos y ha implementado, y luego postergado, aranceles “recíprocos” aún más sustanciales a docenas de otras naciones.

También ha impuesto aranceles del 25 % al ​​acero, el aluminio, los automóviles, las autopartes y algunos bienes de Canadá y México. Y ha impuesto un arancel enorme del 145 % a las importaciones de China.

Pero ninguno de esos aranceles afecta a los servicios. Los aranceles a la producción cinematográfica, si llegan a aprobarse, podrían ser los primeros.