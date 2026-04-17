Dólar se desploma y retrocede $10 ante anuncio de Donald Trump de que se abrirá el estrecho de Ormuz en su totalidad

La divisa estadounidense cayó alrededor de $8 en la apertura de los mercados luego de que Donald Trump anunciara que “el estrecho de Ormuz está completamente abierto” en el marco del alto al fuego entre Israel y el Líbano por diez días.

El dólar cayó con fuerza este viernes frente al peso chileno y bajó cerca de $10 en la apertura del mercado, impulsado por una menor aversión global al riesgo tras señales de distensión en Medio Oriente y por el repunte del cobre, principal soporte externo de la moneda local.

Durante las primeras operaciones, el tipo de cambio se ubicó en torno a los $877, lejos de los $887 con que terminó la jornada anterior.

El movimiento coincidió con la apertura de los mercados y con un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró en Truth Social que “el estrecho de Ormuz está totalmente abierto y listo para el tráfico y el paso libre”.

La declaración fue interpretada como una señal de menor tensión en una zona clave para el comercio mundial de energía. En paralelo, el cobre volvió a subir y dio respaldo adicional al peso chileno.

Thomas Naeter, analista de mercados de Capitaria, explicó que “el Dollar Index retrocede hacia los 97,8 puntos, reflejando esta mayor calma relativa, mientras que el cobre repunta y cotiza en torno a los US$6,05 por libra”, lo que sigue entregando soporte a la moneda chilena.

Por su parte, Agustín Vargas, también analista de Capitaria, afirmó que “la combinación de cobre firme y dólar global más débil es un viento de cola directo para el peso y el IPSA”, en un contexto de mayor apetito por divisas latinoamericanas y materias primas industriales.

En cuanto a los mercados externos, Vargas afirmó que la reacción fue clara: “El petróleo se desploma: tanto el WTI como el Brent caen alrededor de un 10%, devolviendo de golpe la prima geopolítica acumulada en las últimas semanas”.

Según añadió, las bolsas europeas extendían sus avances y los futuros de Estados Unidos apuntaban a una apertura positiva, en línea con un escenario global de menor presión sobre los activos de riesgo.