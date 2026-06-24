Dólar mantiene sólido avance y escala hasta por encima de los $920 tras fuerte retroceso del cobre por debajo de los US$ 6

Siguen los movimientos volátiles en el mercado para el dólar frente al peso chileno. Este miércoles el billete verde mantuvo su tendencia alcista y sumó más de $7, llevando a la divisa a su máximo desde el 8 de junio.

En concreto, el dólar finalizó la sesión en $921,3 luego de que el cobre sufriera un fuerte retroceso de más del 3% que lo llevara a perder los US$ 6, llegando a cotizar en US$ 5,94, siendo estos sus niveles más bajos desde principios de mayo.

Este movimiento ya marca una subida cercana a $20 desde la primera reunión de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, donde se mantuvieron las tasas de interés, pero se abrió la posibilidad de endurecerlas en algún momento del año.

En ese marco, el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillan, afirmó: “El mercado ha dejado atrás gran parte del factor geopolítico asociado a Medio Oriente y hoy el principal motor del tipo de cambio es el cambio de postura de la Fed. La llegada de Kevin Warsh a la presidencia del organismo ha reforzado el discurso de tasas altas por más tiempo, impulsando al dólar a nivel global y generando una fuerte presión sobre los activos de riesgo”.

“El Dollar Index alcanzó máximos desde mayo de 2025 en la zona de los 101,5 puntos, reflejando una importante migración de flujos hacia activos refugio. La fortaleza de la economía estadounidense, sumada a una inflación que sigue siendo observada de cerca por la Reserva Federal, ha llevado al mercado a aumentar las probabilidades de nuevas alzas de tasas durante el segundo semestre”, agregó.

Asimismo, durante las últimas sesiones, las grandes compañías ligadas a inteligencia artificial han sufrido una importante toma de utilidades, eliminando cerca de US$ 1,3 billones de valor bursátil.

Caída de tecnológicas arrastra al cobre y al peso chileno

NVIDIA, Micron, ARM, Samsung y SK Hynix han liderado las caídas mientras el mercado comienza a cuestionar si las elevadas valorizaciones alcanzadas durante el rally de inteligencia artificial pueden sostenerse en un escenario de financiamiento más caro.

“Esto es particularmente relevante para Chile, ya que muchas de estas industrias dependen directamente del cobre para la fabricación de microchips, centros de datos, baterías e infraestructura tecnológica”, argumentó.

Respecto a la caída del metal rojo, el analista de mercados especificó: “Responde tanto al fortalecimiento global del dólar como al deterioro del apetito por riesgo y a la liquidación de posiciones especulativas en materias primas. Una continuación en la debilidad del sector tecnológico podría seguir ejerciendo presión bajista sobre el metal rojo durante las próximas jornadas”.

En ese aspecto, aclaró que, de mantenerse la fortaleza del dólar global, el billete verde podría continuar buscando extensiones hacia los $925 y posteriormente los $930.

Por su parte, Lorenzo Matus, senior account manager de XTB, señaló que el evento clave de mañana será el PCE subyacente de mayo en EE. UU.

“Un dato en línea o por encima del consenso reforzaría las expectativas de alza y abriría el camino hacia $930, zona que coincide con el máximo del año. Solo una sorpresa a la baja podría darle al peso espacio para recuperar parte de las pérdidas de la semana. Soporte relevante en $910, resistencia en $925”, aseveró.