Dólar cierra cerca de los $915 por deterioro del apetito por riesgo global y el retroceso del cobre

Una volátil jornada tuvo el dólar la sesión de este martes, luego de que la divisa norteamericana tuviera una tendencia alcista.

Tras la apertura en $907, el billete verde rozó los $920 hacia el mediodía y se moderó hacia el cierre en $914 tras una subida de $8.

La sesión estuvo marcada por el fortalecimiento del dólar tras las caídas en los principales índices de Wall Street, particularmente del sector tecnológico y de inteligencia artificial.

En esa línea, el cobre sintió la pérdida de las tecnológicas y se ubicó en torno a los US$ 6,14 la libra con una caída del 3,5%, lo que debilitó al peso chileno.

Probabilidad de alza de tasas en julio sube de 8,5% a 34,2%

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, señaló que el deterioro del apetito por riesgo global y el aumento de las expectativas de una Fed más agresiva también ayudaron al dólar a fortalecerse: “La probabilidad de una subida de 25 puntos base en julio aumentó desde 8,5% a 34,2%, mientras que para septiembre el mercado ya asigna cerca de un 69,5% de probabilidad de alza de tasas“.

“La presión vendedora se concentró especialmente en el sector tecnológico y de inteligencia artificial, donde nombres ligados a semiconductores registraron fuertes correcciones tanto en Estados Unidos como en Asia. Empresas como Samsung Electronics y SK Hynix llegaron a caer entre 8% y 12%, mientras diversos bancos de inversión advirtieron sobre una elevada concentración de posiciones en acciones vinculadas a IA”, agregó.

Asimismo, explicó que el escenario ha impulsado al Dollar Index hacia la zona de los 101 puntos, máximos de más de un año, fortaleciendo la demanda por dólares a nivel global.

“Los sólidos PMI de Estados Unidos conocidos hoy reforzaron la visión de una economía resiliente, entregando más argumentos para que la Reserva Federal mantenga una postura restrictiva. Ahora la atención se concentra en el PIB y especialmente en el dato de inflación PCE de esta semana, indicador favorito de la Fed para evaluar la evolución de los precios”, argumentó.

“Mientras el precio continúe sobre el soporte de $915 y el Dollar Index permanezca firme sobre los 101 puntos, el escenario favorece una extensión hacia la resistencia de $918-$922. Los próximos datos de PCE y PIB serán claves para determinar si el mercado continúa incorporando mayores probabilidades de nuevas alzas de tasas por parte de la Fed y, con ello, nuevas presiones alcistas para el tipo de cambio”, cerró.

Por su parte, Juan Ortiz, senior account manager de XTB, proyectó: “Mientras el mercado continúe incorporando un escenario de tasas más altas en Estados Unidos, el sesgo para el USD/CLP se mantiene alcista, aunque la fortaleza del cobre podría seguir actuando como un importante factor de contención para movimientos más pronunciados”.