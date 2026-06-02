Dólar retrocede hasta los $890 y la Bolsa de Santiago cae con fuerza un 1,47%

Este martes, el principal índice bursátil del país cerró en rojo y cayó de las 10.500 unidades en una sesión marcada por el retroceso de las acciones más transadas de la jornada y la incertidumbre de los inversionistas por la tensión entre Estados Unidos e Irán.

El S&P IPSA retrocedió 1,47% y se colocó en 10.469,68 puntos, perdiendo terreno respecto a la apertura en 10.626,41 unidades. La caída de la Bolsa de Santiago estuvo arrastrada por las pérdidas de sus principales acciones, entre las que destacaron SQM-B (-3,38%), BCI (-2,73%) y LATAM Airlines (-2,08%).

Dólar retrocede hasta los $890

El dólar también perdió terreno durante la sesión del martes y cayó levemente hasta los $890, luego de que el cobre volviera a cotizar cerca de sus máximos históricos en la Bolsa de Metales de Londres. En concreto, el metal rojo fue transado en US$ 6,68, lo que le dio soporte al peso chileno frente al billete verde.

El analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó que el tipo de cambio se ha mostrado bajista en el mediano plazo por el fuerte rally del cobre, apoyado por las expectativas de una demanda estructural ligada a inteligencia artificial, infraestructura tecnológica y temores sobre posibles medidas arancelarias en Estados Unidos.

Irán y Trump generan volatilidad en los mercados

“A pesar de que el cobre sigue siendo el principal soporte para la moneda local, durante la tarde aumentó la incertidumbre luego de nuevas declaraciones de Donald Trump respecto a Irán y el despliegue militar estadounidense en la región. El mercado continúa interpretando que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán siguen abiertas, manteniendo vivas las expectativas de un eventual acuerdo que limite nuevas presiones inflacionarias y permita una normalización gradual del comercio energético”, señaló.

“Será clave seguir monitoreando las noticias provenientes de Medio Oriente, ya que no sorprendería que Irán desmienta información entregada por Trump o viceversa, tal como ha ocurrido durante los últimos días”, agregó.

“De momento, los mercados continúan reaccionando de forma cíclica a cada titular relacionado con las negociaciones, generando episodios de alta volatilidad en el dólar, el cobre y el petróleo, mientras el USDCLP sigue operando dentro de un contexto bajista de fondo”, concluyó.