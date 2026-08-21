Despidos en CCU: Empresa ejecuta reestructuración en el área comercial con fusión de áreas y desvinculaciones

Cerca de 30 integrantes del sindicato de CCU se manifestaron ayer jueves en el acceso a las oficinas corporativas de la firma, en rechazo a los despidos registrados durante las últimas semanas a raíz de una reestructuración interna de la empresa.

Según lo informado por el Diario Financiero, la reorganización, impulsada bajo la administración del gerente general Eduardo Ffrench-Davis, conllevó movimientos estructurales entre filiales y derivó en la salida de unos 40 trabajadores del equipo de ventas.

El rediseño corporativo contempló la creación de la gerencia CCU Chile y el traspaso de las áreas de marketing y ventas de vinos hacia la filial Compañía Pisquera de Chile, mientras que VSPT Wine Group concentró sus operaciones en la producción y exportación vitivinícola.

Este proceso coincide con una reducción en la dotación global de la embotelladora —ligada a los grupos Luksic y Heineken—, la cual disminuyó de 9.470 a 9.180 trabajadores en el último año, de acuerdo con los registros informados a la CMF.