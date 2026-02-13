Negocios déficit fiscal

Déficit estructural de 2025 cierra en -3,5% del PIB y complica legado económico de Boric

Por CNN Chile

13.02.2026 / 18:46

El registro reprersenta un duro golpe al legado económico del gobierno, que estimaba -a mitad del año- el déficit estructural en un -1,1% del PIB.  

La Dirección de Presupuesto (Dipres), dio a conocer el Informe de Finanzas Públicas (IFP) correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el cual no entregó cifras alentadoras.

El documento dio cuenta de que el déficit estructural del 2025 fue de -3,5% del PIB (unos US$13.200 millones). La cifra superó con creces la estimación más pesimista de los expertos económicos.

El registro representa un duro golpe al legado económico del gobierno de Gabriel Boric, que estimaba -a mitad del año- el déficit estructural en un -1,1% del PIB.

“La diferencia con lo proyectado en el IFP anterior se explica principalmente por los mayores ajustes cíclicos de los ingresos de cobre y por la concreción de la recaudación tributaria no minera más baja en una década, excluyendo la pandemia”, informó Hacienda en un comunicado.

