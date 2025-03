Disputa para declarar feriado irrenunciable el Viernes Santo enfrenta a políticos, empresarios y la Iglesia: Esto argumentan

Mientras algunos sectores defienden la medida en nombre de los valores religiosos y familiares, otros alertan sobre el impacto económico y la falta de diálogo previo. Revisa lo que han dicho.

El debate sobre la pertinencia de que el Viernes Santo sea un feriado irrenunciable cobró fuerza esta semana con la presentación de un proyecto de ley impulsado por parlamentarios de Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La iniciativa busca declarar el día como irrenunciable, lo que implicaría el cierre obligatorio de los comercios en una fecha que, hasta ahora, había mantenido un estado de “flexibilidad laboral”.

Las implicancias de esta discusión causaron una situación relativamente atípica en la agenda nacional, pues invita al debate a tres sectores clave del país: el mundo político, empresarial y religioso.

¿Qué dicen sus principales actores? lo revisamos a continuación.

La propuesta de Chile Vamos para transformar el Viernes Santo en un feriado irrenunciable

La iniciativa, que surgió a raíz de la reciente decisión de las principales cadenas de retail, como Ripley, Falabella y París, de abrir sus puertas el 18 de abril, ha generado fuertes discusiones.

A raíz de lo mismo, diputados de Renovación Nacional y la UDI presentaron un proyecto de ley para declarar como feriado irrenunciable el Viernes Santo, sumando así un sexto día de esa índole al calendario nacional.

Las reacciones no tardaron en llegar, uno de los primeros en pronunciarse fue el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, quien incluso se reunió con representantes de sindicatos del retail para exponer su descontento en torno a la medida.

En entrevista con T13 Radio, la autoridad religiosa calificó la medida de “error garrafal” y “abuso de poder”, argumentando que impedir a los trabajadores participar de actividades religiosas es una violación de su derecho fundamental a profesar su fe.

“Este atentado contra el derecho a la libertad religiosa empobrece a la sociedad. La cohesión social que necesitamos en Chile se ve dañada por decisiones como esta”, acusó.

¿Qué dice Chile Vamos?

Diego Schalper, personero de Renovación Nacional y uno de los principales impulsores del proyecto, defendió la iniciativa y señaló que es posible conciliar el desarrollo económico con los valores religiosos permitiéndole a los trabajadores en el sector retail la opción de tomarse el día libre para participar en actividades religiosas.

En el mismo sentido, algunos parlamentarios creen que una medida de este tipo puede fortalecer los lazos familiares y sociales durante una fecha de gran carga simbólica para muchos chilenos. No obstante, reconocen que la implementación de un cambio tan cercano a la fecha puede parecer apresurada.

¿Cómo reaccionó los organismos económicos?

Por su parte, las empresas y las principales instituciones que las representan han mostrado un rotundo y transversal rechazo a la medida.

José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), acusó a los parlamentarios de “populismo” y “oportunismo electoral”.

Pakomio insistió en la necesidad de un análisis más profundo sobre los impactos económicos de una medida de este tipo. También apuntó que la obligación de cerrar los comercios podría generar pérdidas millonarias, particularmente en un periodo de alta demanda como lo es Semana Santa.

Además, desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial hizo hincapié en que la medida afectaría gravemente al crecimiento económico y a la recaudación tributaria del país. La CCS advirtió que muchas de las ventas que se perderían el 18 de abril podrían ir a parar al comercio informal.

SOFOFA también tuvo algo que sumar a este debate. Este jueves, en entrevista con CNN Chile Radio, la presidenta del organismo, Rosario Navarro, planteó que la decisión debe considerar tanto la libertad de emprendimiento como el respeto a las tradiciones.

“Chile tiene un desafío. Tenemos 19 feriados, cuando se analizan los efectos económicos de esto, queda claro que los años con más feriados tienen un impacto directo en el crecimiento económico“, explicó Navarro.

#CNNChileRadio | Presidenta de la Sofofa y propuesta de desestimar el feriado del Viernes Santo: “No es irrenunciable. Pero sí tenemos que hacernos cargo de que Chile tiene muchos feriados, y eso sí tiene un impacto económico” 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/PZoATv8OP6 — CNN Chile (@CNNChile) March 27, 2025

Luego, la cabeza de SOFOFA añadió: “Nos parece que está surgiendo un debate que no había aparecido antes: si el Viernes Santo es feriado, si no lo es y si es irrenunciable. Eso permite que el trabajador y su empleador puedan negociar en qué condiciones enfrentar el día, si quiere o no quiere trabajar”.

“Somos defensores de la libertad. Creemos que la libertad de emprender y que un comerciante pueda abrir su negocio es básica. Pero también entendemos que, en un país con tradiciones, quien quiera quedarse en el resguardo o en la contemplación también pueda hacerlo“, concluyó Navarro.

En cuanto a la posibilidad de modificar la normativa a pocas semanas de la fecha, la presidenta de SOFOFA consideró que “tal vez es un poco precipitado estar discutiendo esto o tratando de legislar sobre la materia en este momento“.

Sin embargo, reconoció que “Chile tiene muchos feriados y eso sí tiene un impacto económico“, por lo que el debate podría retomarse en otro contexto.

“Deberían eliminar todos los feriados irrenunciables”

Un reciente debate en Radio Cooperativa suscitó la opinión de algunos nuevos agentes que abogan por que el concepto del feriado irrenunciable derechamente desaparezca.

En esa línea fue la opinión de Cecilia Cifuentes, académica y directora del Centro de Estudios Financieros de la Universidad de Los Andes, quien afirmó que en este caso el principio fundamental no es la economía sino la libertad de culto.

“Yo soy católica y es un día de recogimiento para mí, pero se debe respetar la libertad religiosa de los trabajadores. No me gustaría que me hicieran trabajar en Viernes Santo, pero ese es mi caso” y no tiene por qué ser el mismo de todos los trabajadores”, expresó.

Luego añadió que ella “eliminaría por completo los feriados irrenunciables. Es muy importante respetar la libertad de trabajo. No me gustan los feriados irrenunciables”.

Cifuentes argumentó que en este caso específico “como hay un boom de compras, especialmente de argentinos, ese fin de semana puede ser muy lucrativo para las tiendas. Que el trabajador que quiera y no afecte sus creencias pueda trabajar. Quien no tenga esas creencias y valore el ingreso extra, que trabaje”.

“El pueblo evangélico puede pedir lo mismo”

En el mismo debate con Cooperativa El exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, abordó la complejidad de declarar irrenunciable un feriado de origen religioso.

“Se puede debatir sobre si las tiendas deben abrir o no, pero que todos los feriados sean irrenunciables no me parece adecuado, ya que existen otras religiones”, señaló.

En esa línea, destacó que “la comunidad evangélica no es pequeña y podría hacer la misma solicitud. ¿Por qué una celebración católica puede ser feriado irrenunciable y una evangélica no? Son un grupo numeroso y podrían pedir lo mismo. Es necesario encontrar un equilibrio razonable, porque hay muchos feriados y el desafío es definir hasta dónde establecer estos cambios”.