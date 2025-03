SOFOFA por iniciativa para un Viernes Santo irrenunciable: “Chile tiene muchos feriados y eso tiene un impacto económico”

A pocas semanas de Semana Santa, la presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, abordó la discusión sobre el feriado del Viernes Santo instalada por Chile Vamos, destacando el impacto económico de los días festivos y la necesidad de equilibrar el comercio con las tradiciones.

A tres semanas de la celebración de Semana Santa, la discusión sobre el feriado del Viernes Santo ha tomado fuerza. Mientras algunos sectores proponen que deje de ser feriado para impulsar el comercio y el turismo, desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) plantean que la decisión debe considerar tanto la libertad de emprendimiento como el respeto a las tradiciones.

“Chile tiene un desafío. Tenemos 19 feriados, de los cuales 8 son irrenunciables. Cuando se analizan los efectos económicos de esto, queda claro que los años con más feriados tienen un impacto directo en el crecimiento económico“, señaló en entrevista con CNN Chile Radio Rosario Navarro, presidenta de la institución.

La propuesta de eliminar el feriado del Viernes Santo ha generado controversia, especialmente porque se trata de una fecha de importancia religiosa para el país.

Sobre esto, Navarro agregó: “Nos parece que está surgiendo un debate que no había aparecido antes: si el Viernes Santo es feriado, si no lo es y si es irrenunciable. Eso permite que el trabajador y su empleador puedan negociar en qué condiciones enfrentar el día, si quiere o no quiere trabajar”.

Desde el sector empresarial se defiende la posibilidad de que el comercio funcione con normalidad en fechas de alta demanda turística, como ocurre con la llegada de visitantes argentinos durante Semana Santa.

“Somos defensores de la libertad. Creemos que la libertad de emprender y que un comerciante pueda abrir su negocio es básica. Pero también entendemos que, en un país con tradiciones, quien quiera quedarse en el resguardo o en la contemplación también pueda hacerlo“, afirmó Navarro.

En cuanto a la posibilidad de modificar la normativa a pocas semanas de la fecha, la presidenta de SOFOFA consideró que “tal vez es un poco precipitado estar discutiendo esto o tratando de legislar sobre la materia en este momento“.

Sin embargo, reconoció que “Chile tiene muchos feriados y eso sí tiene un impacto económico“, por lo que el debate podría retomarse en otro contexto.

El debate tomó mayor relevancia luego de que parlamentarios de Chile Vamos presentaran un proyecto de ley para declarar el Viernes Santo como feriado irrenunciable, lo que significaría el cierre obligatorio del comercio.

La iniciativa generó críticas desde el sector empresarial, donde el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, calificó la medida como “populismo” y “oportunismo electoral”.

“Anunciar una medida como esta requiere de un diálogo mucho más acabado y de un análisis del impacto que pueda tener tanto en el comercio como en las otras áreas de la economía”, afirmó Pakomio, quien también subrayó que “Chile es un Estado laico y las políticas públicas deben responder a criterios técnicos y sociales, no a convicciones religiosas de un grupo particular“.

Desde la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) también expresaron su rechazo, argumentando que “el país no está en condiciones de afectar aún más el crecimiento, impactando al mismo tiempo la recaudación tributaria“.

Según estimaciones del gremio, el costo de obligar al cierre del comercio durante ese día alcanzaría entre 170 y 200 millones de dólares, además de fomentar el comercio informal.