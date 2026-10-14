De millonarias ganancias a pérdidas por US$ 7.700 millones: La apuesta de las AFP chilenas en Estados Unidos que salió mal por las tasas de interés

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas enfrentan pérdidas de valoración por US$ 7.700 millones en sus inversiones en derivados de tasas de interés de Estados Unidos, luego de que el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses perjudicara una estrategia financiera que inicialmente les había generado importantes ganancias.

Según informó Bloomberg, hace apenas un año estas posiciones registraban ganancias de US$ 1.400 millones. Sin embargo, en septiembre su valoración había caído hasta un saldo negativo de US$ 7.700 millones, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Pensiones.

El escenario afecta a las siete AFP del país, que administran aproximadamente US$ 229.000 millones en activos. Durante los últimos dos años, las instituciones aumentaron su exposición a instrumentos financieros que generarían beneficios si las tasas de interés estadounidenses continuaban bajando.

La estrategia comenzó a deteriorarse tras el aumento de las tasas, en medio de las presiones inflacionarias internacionales asociadas a la guerra en Irán. A ello se suma una nueva regulación chilena que entrará en vigor el 4 de noviembre y que obliga a las administradoras a reducir su exposición a estos instrumentos.

El problema es que las AFP deben cerrar parte de sus contratos en un momento en que su valoración es negativa, lo que implica realizar pagos a bancos de Wall Street, entre ellos Bank of America y Citigroup.