CEO de Goldman Sachs ve más apetito por riesgo que temor en Wall Street pese a la inflación y los conflictos geopolíticos

El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, afirmó que los mercados bursátiles estadounidenses están siendo impulsados por un afán de lucro que supera los temores sobre la inflación, las tasas de interés y los riesgos geopolíticos.

“Sin duda, estamos en un momento en el que hay más codicia o apetito por el riesgo que miedo”, dijo Solomon durante el Club Económico de Nueva York.

“El capital está disponible”, añadió, describiendo un ambiente inversor en que el temor a quedarse fuera de las grandes operaciones pesa más que la precaución, según consignó Bloomberg.

Respecto a la inflación, reconoció que las presiones de precios son reales y que, si resultan mayores a lo previsto, la Reserva Federal no dudaría en actuar: “Creo que la presión inflacionaria es real, y si es mayor de lo previsto, creo que la Reserva Federal tomaría medidas”.

Goldman Sachs asesora a Alphabet en operación de US$ 80.000 millones

Las declaraciones llegaron en una de las semanas más activas para Goldman Sachs en materia de operaciones de capital. El banco fue designado asesor principal en la captación de capital de Alphabet, empresa matriz de Google, por un monto de US$ 80.000 millones, una de las mayores operaciones de este tipo en la historia.

Asimismo, aseguró una posición como principal suscriptor en la oferta pública inicial de SpaceX, la mayor OPI de todos los tiempos, que se estima generará alrededor de US$ 500 millones en comisiones para los bancos participantes.

Goldman lidera fusiones y adquisiciones con ventaja de US$ 300.000 millones

El presidente de Goldman Sachs, John Waldron, señaló en una conferencia la semana pasada que la compañía ostenta una cuota de mercado del 29% en asesoría de fusiones y adquisiciones por valor en lo que va del año.

“Tenemos una ventaja de casi US$ 300.000 millones en la clasificación en este punto del año, que es nuestra mayor ventaja hasta ahora”, afirmó Waldron.

El optimismo de los mercados contrasta con un escenario global que sigue siendo complejo. El conflicto en Medio Oriente y las presiones inflacionarias no han desaparecido, pero los inversores parecen haber decidido priorizar las oportunidades de ganancia sobre la cautela.