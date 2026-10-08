CyberMonday 2026 superó las 5 millones de transacciones pero las ventas quedaron bajo lo proyectado por la Cámara de Comercio de Santiago

El CyberMonday 2026, realizado entre el 5 y el 7 de octubre, cerró con 5,3 millones de transacciones, un 20% más que en la edición de 2025 y la cifra más alta registrada en los 15 años del evento, superando el máximo anterior de 2021, cuando se contabilizaron 4,97 millones.

Las ventas totalizaron US$ 452 millones, con un crecimiento nominal de 2,5% en pesos respecto del año pasado, según el balance final difundido por Estudios CCS, de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

El resultado en transacciones superó ampliamente la proyección inicial de la CCS, que antes del evento había estimado cerca de 4,5 millones de transacciones. Sin embargo, las ventas quedaron por debajo de lo proyectado por el organismo, ya que prevían ventas por unos US$ 460 millones, un 3% por sobre los US$ 447 millones de 2025.

En la práctica, participaron 536 sitios, y si bien las transacciones superaron largamente lo proyectado, las ventas finales quedaron levemente bajo la estimación previa y también bajo el récord histórico de 2021, de US$ 455 millones.

Ticket promedio cae 15%

La explicación de esa brecha está en el ticket promedio, que cayó 15% respecto de 2025 y se ubicó en $83 mil, el más bajo de toda la serie histórica del evento. La CCS describió esta tendencia como “más compras, pero de menor valor, en un contexto de cautela en el gasto de los hogares”.

Por día, el lunes 5 concentró 1,9 millones de transacciones, un alza de 18%, y US$ 175 millones en ventas. El martes 6 sumó 1,6 millones de transacciones, un 25% más, y US$ 131 millones, mientras que el miércoles 7 cerró con 1,8 millones de transacciones, un incremento de 18%, y US$ 146 millones.

En cuanto a la experiencia de compra, el Sernac recibió 477 reclamos durante el evento, lo que equivale a una tasa de 0,009%, o 0,9 reclamos por cada 10 mil transacciones. Se trata de la tasa más baja de la serie histórica y se ubicó por debajo del rango de 0,010% a 0,012% observado entre 2020 y 2023.

Tecnología lidera las ventas

Por categoría, Tecnología lideró las ventas con 17,0% del total, seguida de Hogar, con 12,4%; Moda, con 11,9%; y Electrohogar, con 11,8%. Entre las cuatro concentraron más de la mitad de las ventas del evento. Les siguieron Viajes, con 10,0%; Cuidado personal y belleza, con 8,4%; y Construcción e industrias, con 6,9%.

Por rubro, los mayores crecimientos se dieron en servicios diversos, con un alza de 68%, y farmacias, con 55%, mientras que, entre los rubros de mayor tamaño, supermercados lideró con un aumento de 20%.

A nivel geográfico, la Región Metropolitana concentró 49,7% de las ventas, seguida de Valparaíso y Biobío, con 8,4% cada una, Maule, con 5,0%, y O’Higgins, con 4,4%. El resto de las regiones sumó en conjunto menos del 10%.