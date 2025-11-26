Copsa advierte que proyecto que elimina multas por circular sin TAG en autopistas concesionadas “dañaría” a la industria

La presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura, Gloria Hutt, planteó que la iniciativa podría ser “profundamente dañina para la viabilidad de largo plazo de la industria”.

La presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura (Copsa), Gloria Hutt, se refirió al avance del proyecto de ley que busca eliminar las multas por circular sin TAG en autopistas concesionadas.

Hutt advirtió en Emol que la iniciativa podría ser “profundamente dañina para la viabilidad de largo plazo de la industria”, ya que, a su juicio, impactaría tanto los contratos actualmente vigentes como los futuros. Además, alertó que esta medida dificultaría la operación de las rutas interurbanas y afectaría la recaudación municipal asociada a estas infracciones.

Lee también:Diputados discuten proyecto que elimina multas por circular sin tag en autopistas concesionadas

Por su parte, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), impulsor del proyecto, aclaró que la propuesta no apunta a eliminar las concesiones ni el pago de los peajes, televías o el uso del TAG en autopistas concesionadas.

Según explicó, el objetivo es eliminar el sistema de multas diarias por circular sin dispositivo, las que, en muchos casos, terminan convirtiéndose en deudas impagables para los usuarios.