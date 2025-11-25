Diputados discuten proyecto que elimina multas por circular sin tag en autopistas concesionadas

La iniciativa fue respaldada en general, pero regresó a su comisión técnica tras recibir indicaciones.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que elimina las multas por circular sin Tag en autopistas concesionadas.

La idea fue respaldada por 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones. Al haber recibido indicaciones, la propuesta volvió a su comisión técnica.

Actualmente, la Ley de Tránsito indica que “en los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes, solo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico habilitado u otro sistema complementario que permitan su cobro”.

Y establece una multa de 1 UTM y califica la acción como una infracción grave. Sin embargo, la propuesta elimina dicha falta.

Originalmente, la moción que dio origen a la iniciativa impulsaba la “eliminación completa del artículo en cuestión. Sin embargo, en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se optó por solo restar la multa”.

Junto con ello, y “en forma consecuente a lo anterior, se elimina la referencia a la multa por día calendario. Ella impedía aplicar más de una multa por infracciones a esta causa en un mismo día”, detallaron desde la Cámara Baja.