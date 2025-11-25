Diputados discuten proyecto que elimina multas por circular sin tag en autopistas concesionadas

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
La iniciativa fue respaldada en general, pero regresó a su comisión técnica tras recibir indicaciones.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que elimina las multas por circular sin Tag en autopistas concesionadas.
La idea fue respaldada por 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones. Al haber recibido indicaciones, la propuesta volvió a su comisión técnica.
Actualmente, la Ley de Tránsito indica que “en los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes, solo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico habilitado u otro sistema complementario que permitan su cobro”.
Y establece una multa de 1 UTM y califica la acción como una infracción grave. Sin embargo, la propuesta elimina dicha falta.
Originalmente, la moción que dio origen a la iniciativa impulsaba la “eliminación completa del artículo en cuestión. Sin embargo, en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se optó por solo restar la multa”.
Junto con ello, y “en forma consecuente a lo anterior, se elimina la referencia a la multa por día calendario. Ella impedía aplicar más de una multa por infracciones a esta causa en un mismo día”, detallaron desde la Cámara Baja.
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.