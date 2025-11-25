País proyecto de ley

Diputados discuten proyecto que elimina multas por circular sin tag en autopistas concesionadas

Por CNN Chile

25.11.2025 / 15:09

{alt}

La iniciativa fue respaldada en general, pero regresó a su comisión técnica tras recibir indicaciones.

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que elimina las multas por circular sin Tag en autopistas concesionadas.

La idea fue respaldada por 59 votos a favor, 38 en contra y 19 abstenciones. Al haber recibido indicaciones, la propuesta volvió a su comisión técnica.

Actualmente, la Ley de Tránsito indica que “en los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes, solo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico habilitado u otro sistema complementario que permitan su cobro”.

Y establece una multa de 1 UTM y califica la acción como una infracción grave. Sin embargo, la propuesta elimina dicha falta.

Originalmente, la moción que dio origen a la iniciativa impulsaba la “eliminación completa del artículo en cuestión. Sin embargo, en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones se optó por solo restar la multa”.

Junto con ello, y “en forma consecuente a lo anterior, se elimina la referencia a la multa por día calendario. Ella impedía aplicar más de una multa por infracciones a esta causa en un mismo día”, detallaron desde la Cámara Baja.

DESTACAMOS

País Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país

LO ÚLTIMO

Programas completos Bajan las temperaturas en el país ¿cuánto será la máxima en Santiago? | CNN Tiempo
CNTV reconsidera veto a campaña contra violencia de género tras solicitud del Gobierno
Cómo el derrumbe de la antigua Torre dei Conti reveló la crisis por la que atraviesa la Roma moderna
Black Friday 2025: Cómo evitar el sobreendeudamiento al comprar regalos de Navidad
Alertan que estrenos de Wicked: For Good, Zootopia 2 y Stranger Things 5 podrían usarse como gancho para estafas en línea
El Ministerio Público solicitó una audiencia para formalizar al diputado Calisto por eventual fraude al fisco