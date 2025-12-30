Continúa investigación de la SEC por apagón de febrero: ¿Cuándo se conocerán los resultados?

Han pasado 10 meses del mega corte de luz que afectó a gran parte del país.

El pasado 25 de febrero de 2025 gran parte del país, desde Arica hasta Los Lagos, se vio afectado por un apagón que generó grandes repercusiones en el sistema eléctrico.

Hasta la fecha, continúa la investigación de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para esclarecer responsabilidades, aunque todavía no se conocen los resultados.

En agosto, la entidad formuló cargos a ocho empresas eléctricas y al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

Sobre ello, Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, señaló que “nosotros respondimos las formulaciones de cargos que hizo la SEC y el proceso está en curso”.

“Han sostenido un extenso trabajo los equipos técnicos con la SEC a fin de avanzar en los análisis. Hay que destacar que los análisis de los black out son análisis que son muy extendidos en el tiempo, de hecho podemos ver en otros sistemas eléctricos en que han ocurrido este tipo de cosas que esos análisis han tomado hasta dos años”, agregó.

Dichos descargos fueron presentados en septiembre. Y en esa oportunidad, el CEN afirmó que no operó de manera insegura como argumentó la Superintendencia y que se ajustó en todo momento a los niveles de seguridad mandatados por las normas de seguridad y calidad de servicio.

Investigación por apagón de febrero: ¿Qué viene?

Daniel Salazar, socio director de EnergiE, detalló que “lo que resta es que la SEC se pronuncie en forma definitiva, los cargos definitivos y las sanciones que correspondan”.

De todos modos, comentó que “en episodios de distinta índole, donde ha actuado la SEC formulando cargos, estos se han recurrido a la justicia, por lo tanto, con alguna probabilidad no menor, este sería el siguiente paso de las empresas que sientan que el pronunciamiento definitivo de la SEC no está ajustado a la legalidad o tiene algún otro vicio”.

Los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional arriesgan multas de hasta $25 millones, mientras que para las empresas eléctricas la suma podría llegar a $8.300 millones.

En todo caso, todavía falta que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de a conocer la resolución final para determinar eventuales sanciones.

Tras el mega corte de luz, desde el CEN afirman estar tomando acciones para fortalecer el funcionamiento del sistema eléctrico.

Ernesto Huber, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico, indicó: “Nosotros publicamos las medidas para evitar que una situación tan lamentable como la del 25 de febrero se vuelva a repetir”.

“Es importante señalar que la seguridad del sistema eléctrico es un bien público, la seguridad se construye día a día y se construye entre todos los actores de la industria”, dijo.

Con todo, al apagón se suma el error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas, que causó un sobrecobro en las cuentas de luz, junto a la situación de empresas transmisoras en la valorización de sus activos, que también habría impactado en los precios que paga la población por el suministro eléctrico.

Estos hechos llevaron a la renuncia de Diego Pardow al Ministerio de Energía.

El decano de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Seebach, aseveró que “una de las cosas más relevantes que tiene que ocurrir, y pensando en la llegada del nuevo gobierno, es precisamente recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y yo creo que ahí estamos al debe”.

“Las instituciones han sufrido una pérdida de talento hacia el futuro, vamos a tener que invertir mucho más en resiliencia de la red, en redes de distribución, en su tratamiento de línea”, concluyó.