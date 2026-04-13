Nuevo mapa inmobiliario en Santiago: Comunas emergentes ofrecen retornos de hasta 11%

Un informe de Data Inmobiliaria detectó que comunas emergentes del Gran Santiago concentran hoy las mejores oportunidades de inversión, con precios desde 1.000 UF y retornos por arriendo que superan el 11%.

El mercado inmobiliario del Gran Santiago comienza a mostrar un cambio en su mapa de oportunidades, tras varios años de ajuste en precios y caída en las transacciones desde 2021.

Según un informe de Data Inmobiliaria, comunas como Renca, Quilicura, Puente Alto y El Bosque concentran actualmente los mayores niveles de rentabilidad, con retornos por arriendo que superan el 11% anual y precios de entrada que se ubican entre las 1.000 y 1.300 UF.

De acuerdo con la consultora, este escenario responde a un desfase entre el ajuste en los precios de compraventa y una demanda de arriendo que se ha mantenido firme, lo que genera condiciones más favorables para quienes buscan invertir.

“Hoy vemos un mercado que ya realizó gran parte del ajuste. La oportunidad está en aquellas comunas donde el precio de compra se corrigió, pero el arriendo no lo hizo en la misma proporción”, explicó Joaquín Espíldora, fundador y CEO de Data Inmobiliaria.

El análisis también muestra un contraste con comunas del sector oriente como Las Condes y Vitacura, que mantienen estabilidad y liquidez, pero con rentabilidades más acotadas, entre el 6% y el 7%.

Entre las zonas destacadas, Renca aparece como uno de los casos más relevantes, al combinar precios accesibles, alta demanda de arriendo y proyecciones de valorización. En tanto, Puente Alto resalta por su dinamismo en la compraventa, lo que refuerza su atractivo para inversionistas.

“El mercado hoy está más segmentado y exige un análisis más fino. Las oportunidades existen, pero están en ubicaciones específicas donde se combinan variables que antes no coincidían”, agregó Espíldora.

Desde la compañía también destacaron factores como la conectividad, la expansión urbana y la demanda sostenida como elementos clave en la proyección de estas comunas.