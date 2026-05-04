¿Compras en AliExpress o Amazon? La cifra millonaria que recaudó el SII por el IVA

En unas semanas se cumplirán seis meses desde la implementación de la normativa que eliminó la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para bienes importados de bajo valor, medida integrada en la Ley de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias.

En este sentido, de acuerdo a lo informado por La Tercera, el Servicio de Impuestos Internos (SII) indicó que es esta nueva medida ha permitido recaudar un total de $85 mil millones, equivalentes a aproximadamente US$94 millones, desde que entró en vigencia el pasado 25 de octubre de 2025.

La reforma suprimió el beneficio que permitía ingresar al país artículos físicos de hasta US$41 sin pagar impuestos. Bajo el esquema actual, todas las adquisiciones en plataformas extranjeras están sujetas al pago del 19% de IVA.

El director del SII, Jorge Trujillo, destacó que las cifras obtenidas validan la estrategia para “igualar la cancha para los contribuyentes que cumplen sus obligaciones tributarias, combatiendo la evasión asociada al comercio informal”.

El titular de la entidad enfatizó que antes de esta ley, el ingreso masivo de pequeños paquetes sin carga impositiva generaba distorsiones en el mercado local y fomentaba la informalidad.El informe detalla que, en el primer trimestre de aplicación (octubre a diciembre de 2025), se registraron 28 plataformas declarantes, sumando una recaudación de US$41 millones.

En el segundo periodo, correspondiente al tramo entre enero y marzo de 2026, la cifra de empresas inscritas subió a 30, lo que elevó los ingresos fiscales a US$53 millones. Entre los comercios electrónicos que más aportaron al fisco figuran gigantes como Amazon, AliExpress, Shein, Temu y eBay.

Finalmente, Trujillo reiteró el llamado a los usuarios a utilizar portales inscritos ante el SII, señalando que “les permitirá contar con una mayor garantía de que recibirán su compra de manera más expedita“.