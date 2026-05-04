El estrecho de Ormuz comienza a vaciarse mientras Irán y Estados Unidos compiten por su control

(CNN) – El estrecho de Ormuz permaneció casi vacío este lunes, a pesar del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que las fuerzas armadas estadounidenses comenzarían a proteger el envío de mercancías que intenten salir del golfo.

Los sitios de datos de envío mostraron un petrolero sancionado, el Nooh Gas con bandera de Botswana, transitando el estrecho este lunes. No se mostraron otros petroleros ni barcos de carga moviéndose por el estrecho a las 5:00 a.m., hora de Miami.

Irán rechazó el plan de Trump para guiar los barcos a través del estrecho, advirtiendo de que “cualquier fuerza militar extranjera, especialmente el Ejército invasor estadounidense” será atacada si intenta acercarse o entrar al estrecho de Ormuz.

El general de división Ali Abdollahi, portavoz del mando unificado de las fuerzas armadas de Irán, dijo que Irán protegerá la seguridad del estrecho “con toda su fuerza” después de que Estados Unidos prometiera guiar a los barcos varados a través del cuello de botella del envío de petróleo.

El Ministerio de Exteriores de Irán aseveró que Estados Unidos no pudo salir de su “atolladero autoimpuesto”.

“La República Islámica de Irán ha demostrado que se considera a sí misma guardiana y protectora del estrecho de Ormuz y de esta importante vía marítima”, señaló el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei.

Baghaei agregó que Irán y Omán, cuya costa se encuentra en el lado sur del estrecho, continuaban las conversaciones sobre la gestión de la vía navegable. Los dos países tienen “una responsabilidad compartida de mantener la seguridad del tráfico marítimo en esta vía estratégica”, afirmó.

Omán no ha entregado comentarios.

Al mismo tiempo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán publicó un mapa declarando control militar iraní sobre una amplia área a ambos lados del cruce.

“Las embarcaciones civiles y comerciales que sigan los protocolos de tránsito emitidos por la Marina del IRGC y coordinen sus rutas estarán seguras y protegidas”, dijo un portavoz, según la agencia de noticias semioficial Fars.

“[Pero] cualquier actividad marítima que no cumpla con estas reglas enfrentará riesgos serios”, incluyendo ser detenida por la fuerza, añadió el portavoz.