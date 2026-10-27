Sobreproducción de Codelco: Comisión investigadora acusa “presión efectiva” de Pacheco para aumentar la producción de cobre “a toda costa”

La comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados sobre las discrepancias en las cifras de producción de Codelco concluyó que existió una presión efectiva del entonces presidente del directorio, Máximo Pacheco, y del presidente ejecutivo, Rubén Alvarado, para mejorar el cierre productivo de la estatal en 2025.

“Los antecedentes recabados por la comisión dan cuenta de una presión efectiva por parte del Presidente Ejecutivo y del Presidente del Directorio de Codelco por mejorar el cierre productivo de la operación del año 2025 en relación a las cifras alcanzadas el año anterior por la empresa”, señala el informe, cuyas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad.

Según la investigación, desde junio de 2025 ambos ejecutivos conocían los verdaderos niveles de producción de la empresa y sabían que el cierre de ese año sería menor que el de 2024. “Aún así, se insistió en preparar una operación destinada a aumentar a toda costa los niveles de producción en 2025. El Presidente Ejecutivo y el Presidente del Directorio, y entorno cercano, sabiendo de esto, pudieron haber tomado otras decisiones más acertadas y detener aquella operación”.

Comisión apunta a fallas de control interno

El informe advierte que cualquier ajuste a los inventarios debe tener razones fundadas y no responder a presiones de la alta dirección. “Por tanto, cualquier presión corporativa, tal como la realizada por su presidente de directorio, fue ajena a toda consideración a dichos criterios ya mencionados, y es una falta gravísima que incurre en un problema grave de agenciamiento y de compliance, con claro perjuicio económico y reputacional de la estatal Codelco”, sostiene.

Sin embargo, la comisión también concluyó que lo ocurrido no puede atribuirse a una sola persona, porque la cifra de producción pasa por múltiples áreas de revisión y validación dentro de la empresa.

“Se debe concluir que existió una falla de la cadena de control. Las barreras sucesivas que debían detectar, cuestionar, escalar o impedir el reconocimiento no operaron eficazmente en el caso concreto”, añade el documento.

La revisión interna de Codelco identificó 26.875 toneladas métricas finas en Chuquicamata y Ministro Hales que no cumplían los requisitos para ser reconocidas como producción de 2025. Según el informe, esa cifra superó el aumento de unas 6.000 toneladas que, antes de la corrección, permitía mostrar una producción mayor que la de 2024, y equivale a cerca del 2% de la producción propia anual de la estatal.

Con todo, la comisión descartó que se haya inventado cobre, ya que precisaron que los óxidos de Chuquicamata y los polvos de Ministro Hales correspondían a materiales reales, y que la controversia estuvo en su reconocimiento como producción de ese ejercicio.

Estados financieros no requirieron corrección

El informe también señala que la sobreestimación no alteró los estados financieros auditados de 2025, que no requirieron ser corregidos. “No resulta técnicamente sostenible valorar un supuesto perjuicio fiscal simplemente multiplicando 26.875 toneladas por el precio del cobre”.

Sin embargo, la comisión advirtió que la confiabilidad de las cifras productivas es un activo de la empresa y que su afectación debe tomarse con seriedad.

Durante las sesiones, el exejecutivo de Codelco César Márquez afirmó que desde el 31 de julio de 2025 la única consigna dentro de la compañía era que la producción de ese año superara la de 2024, y que Pacheco, Alvarado y el equipo ejecutivo estaban en conocimiento de las iniciativas.

Alvarado, en cambio, negó ante la comisión que existiera una instrucción para saltarse las validaciones. Según consta en el informe, el exejecutivo sostuvo que tanto el directorio como él pidieron esfuerzos para incrementar la producción, pero siempre con seguridad y sin incumplir la normativa.

Comisión pide revisar contratación de KPMG

El documento también pide transparentar la contratación de KPMG para auditar los reportes de producción de 2024 y 2025, ya que la directora de Codelco y presidenta del Comité de Auditoría, Tamara Agnic, habría sido socia de esa firma hasta septiembre de 2021.

La comisión aclara que ese antecedente no acredita por sí solo un conflicto de interés, pero plantea una cuestión legítima sobre la independencia del proceso.

Entre sus recomendaciones, la comisión propone que Codelco presente en 90 días un plan para fortalecer sus controles internos, defina un responsable final de las cifras de producción, cree un registro de excepciones y establezca alertas automáticas ante variaciones extraordinarias.

Además, plantea que la empresa recupere los bonos pagados indebidamente a sus ejecutivos, cobrándolos a quienes autorizaron la operación y no a los trabajadores.

La comisión sugirió también reforzar el rol fiscalizador de Cochilco y establecer un plazo de cinco años antes de que los altos directivos de empresas estatales puedan pasar al sector privado. Asimismo, advirtió que el episodio no debe usarse para debilitar el carácter estatal de Codelco.