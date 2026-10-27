ISP alerta por venta de preservativos masculinos que no tienen verificación ni registro sanitario vigente

El Instituto de Salud Pública (IPS) informó sobre la venta de preservativos masculinos de látex que no tienen verificación para ser comercializados.

En un comunicado, el Subdepartamento de Vigilancia de la Agencia Nacional de Dispositivos Médicos (ANDIM) señaló que tomó conocimiento de “la presencia en el mercado nacional de ‘preservativos masculinos de látex y sintéticos’, los cuales no cuentan con verificación de la conformidad ni con registro sanitario vigente que avalen su calidad, seguridad y desempeño”.

Se trata de condones que se han detectado en diferentes páginas web y “no se descarta su presencia en establecimientos de salud u otros puntos de comercialización de diversa naturaleza”.

Entre las marcas se encuentran Kimono MicroThin, Atlas True Fit, LifeStyles, Small Fit/G-Small, UNIQ, Crown, Carex, entre otras.

El ISP detalló el listado de los productos en su página web. Se pueden revisar haciendo click aquí.