Sistema frontal: Alcaldesa de Las Condes pide más maquinarias y advierte que si vuelve la lluvia podría ocurrir un nuevo aluvión

Durante esta jornada se están realizando los trabajos de limpieza tras las intensas precipitaciones registradas en Las Condes y la activación de las quebradas Honda y Apoquindo.

La alcaldesa Catalina San Martín pidió ayuda al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para aportar con maquinaria pesada en dos puntos específicos.

Uno de ellos es Álvaro del Portillo con Avenida La Plaza, donde se produjo el aluvión del pasado 8 de octubre; y el segundo es Francisco Bulnes con Quebrada Honda, donde ayer se produjo una bajada de agua.

La autoridad comentó que en ambos sectores hay acumulación de barro, sedimento y piedras que deben ser retiradas antes de que se produzcan nuevas lluvias, ya que están en un punto “límite” y que podría ocurrir un nuevo aluvión.

“El sector Álvaro del Portillo está en una situación crítica. El día de ayer estuvimos a escasos centímetros de que efectivamente se desbordara y necesitamos toda la maquinaria disponible para hacer el despeje inmediato de ese punto”, afirmó.

Y añadió que “vamos a destapar este túnel, pero además aguas arriba para que el curso del agua efectivamente pueda encauzarse en esta quebrada. Eso es urgente porque las condiciones en que se encuentra hoy día, si nos enfrentamos a una nueva lluvia, podría ser de nuevo un aluvión”.

Por otro lado, San Martín apuntó a la alerta amarilla decretada por Senapred.

“El día de ayer, las lluvias pronosticadas fueron una alerta amarilla en un inicio; se pronosticaban lluvias muchísimo menores; sin embargo, y esto me hago totalmente responsable de mis palabras, hemos decidido que para cada alerta amarilla de lluvias en esta comuna, nosotros lo tomamos como si fuera una alerta roja y, por lo tanto, activamos perímetros de seguridad, hacemos reguardo en los colegios”, sostuvo.