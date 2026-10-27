La molestia de Alvarado con el subsecretario Pavez por polémica foto en avión de la FACH: “Es incómodo, molesto y nunca había pasado algo así”

“Ya rumbo a República Dominicana por instrucción del @PresidenteKast en representación del @GobiernodeChile a la cumbre A3C“.

Con esta descripción, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, subió a su cuenta personal de X —antes conocida como Twitter— un posteo sobre su viaje a Centroamérica para participar como observador en la cumbre de la Coalición Americana contra los Carteles (A3C).

Sin embargo, uno de los puntos más cuestionados de dicha publicación fue la fotografía que la acompañaba, en la que se veía a Pavez, en un avión de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) hablando por teléfono y sin más pasajeros.

Horas más tarde, la publicación fue borrada.

Este martes, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, cuestionó el posteo y valoró que haya sido retirado de las redes sociales.

En conversación con Radio ADN, aseguró que “quiero decir, derechamente, que no me parece ese tipo de fotografías. Hoy día yo entiendo que no estaba la fotografía”.

Del mismo modo, explicó: “¿Por qué él viaja en un vuelo de la Fach? Porque había que estar en reuniones y actividades que se iniciaban ayer en la tarde”.

Consultado sobre si cree que se descuida el sentido común con ese tipo de gestos por parte del subsecretario, aseguró que “acá había que transportar a una autoridad de Gobierno a una reunión importante en la cual el país está participando y estaba convocado”.

“Lo que sí es incómodo, molesto y no había sucedido nunca es hacer alarde de la forma en que una persona se transporta“, añadió.

Finalmente, apuntó que “dicho eso, yo creo que fue un profundo error y la magnitud del error da cuenta de que sea una noticia pública y que usted me lo consulte en esta entrevista en la radio”.