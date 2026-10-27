Golpe a la TV pirata: Subtel ordena bloqueo de cerca de 2 mil sitios y advierte riesgos de robo de datos y estafas

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) informó este martes que 1.954 direcciones web vinculadas a servicios ilegales de televisión y streaming han sido bloqueadas en Chile, como parte de un procedimiento que busca proteger los datos personales de los usuarios y prevenir ciberdelitos y fraudes financieros.

La medida responde a un fallo del 19° Juzgado Civil de Santiago, que acogió una acción judicial presentada por Warner Bros. por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. La resolución contempla el bloqueo de plataformas como MagisTV, FlujoTV y XuperTV, además de sus variantes y sitios espejo.

Para cumplir la orden, Subtel instruyó a los proveedores de internet ejecutar los bloqueos en un plazo máximo de cinco días.

Según el balance entregado por la institución, durante octubre se bloquearon 765 URL, la cifra mensual más alta desde junio. Entre los sitios identificados también figuran Cuevana, Oleada TV, Stella TV, TeleLatino, PelisPlus, Cinecalidad y Fútbol Libre.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, advirtió sobre los riesgos asociados al uso de estas plataformas: “Acceder a servicios de TV pirata no solo es consumir contenido no autorizado: es abrirle la puerta al cibercrimen. Al instalar estas aplicaciones informales, los usuarios exponen sus claves bancarias, datos personales y dispositivos a hackeos y estafas, sin ningún tipo de respaldo ni protección”.

La autoridad agregó que el objetivo es evitar que las personas entreguen información sensible a organizaciones desconocidas mediante aplicaciones y servicios informales.

De acuerdo con estimaciones del sector citadas por Subtel, en Chile existen cerca de un millón de suscripciones a servicios ilegales de televisión y streaming.