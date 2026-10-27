Maná transmitirá gratis en YouTube un concierto de su “Vivir Sin Aire Tour”: Cuándo y cómo verlo

Maná estrenará a nivel mundial un concierto grabado en el Red Rocks Amphitheatre de Colorado, Estados Unidos, como antesala de la etapa latinoamericana de su Vivir Sin Aire Tour, que llegará a Chile en diciembre.

Bajo el nombre Maná: Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks), el especial se transmitirá gratuitamente el viernes 6 de noviembre, a las 22:30 horas de Chile, a través del canal oficial de YouTube de la banda mexicana.

Una vez terminado el estreno, el registro permanecerá disponible para verlo bajo demanda.

La presentación fue registrada en Red Rocks Amphitheatre, recinto al aire libre ubicado en Morrison, Colorado, conocido por su escenario integrado entre formaciones rocosas naturales y por una historia de conciertos que se remonta a comienzos del siglo XX.

Como parte del anuncio, Maná también presentó un minidocumental centrado en la relación de Fher Olvera con el lugar.

El vocalista recuerda que, cuando tenía 21 años y vivía en Denver, trabajaba lavando platos y observaba las formaciones de Red Rocks mientras se preguntaba cómo sería presentarse algún día en ese escenario.

Décadas más tarde, la banda mexicana incluyó el anfiteatro entre las paradas de su Vivir Sin Aire Tour. El concierto que ahora llegará a YouTube incluye canciones de distintas etapas de su carrera, entre ellas Rayando el sol, Clavado en un bar, Labios compartidos y Oye mi amor.

Maná regresará a Chile en diciembre

El estreno del especial se producirá semanas antes del regreso del grupo a Santiago. Maná se presentará el sábado 5 de diciembre en el Estadio Monumental como parte de la misma gira, según la programación oficial de Puntoticket.

El concierto marcará una nueva visita del conjunto integrado por Fher Olvera, Álex González, Sergio Vallín y Juan Calleros, cuya trayectoria se extiende por más de cuatro décadas.

Durante 2026, Maná también recibió el premio a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo en los Billboard de la Música Latina, categoría en la que competía con Matisse, Morat, Rawayana y Reik.

Vivir Sin Aire Tour continuará por Estados Unidos y Latinoamérica durante los próximos meses. Para su presentación en Santiago, el recinto fijado es el Estadio Monumental, donde el espectáculo comenzará a las 21:00 horas del 5 de diciembre.