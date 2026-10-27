Parque Arauco refuerza su apuesta por Chicureo y ampliará un 40% su nuevo mall

Parque Arauco anunció la firma de un acuerdo vinculante para adquirir un terreno de aproximadamente 10.000 m² colindante a Arauco Chicureo, con el objetivo de desarrollar un proyecto de ampliación de su centro comercial en la comuna de Colina.

Según informó la compañía, la incorporación de esta nueva superficie permitirá desarrollar una expansión de cerca de 15.000 m² de superficie arrendable (ABL), lo que representa un crecimiento cercano al 40% respecto de la superficie original del recinto.

“Desde que anunciamos la compra de Arauco Chicureo, hemos visto gran interés por parte de marcas para estar presentes en el centro comercial, lo que nos reafirma el enorme potencial que vimos en este proyecto”, señaló Andrés Torrealba, gerente general de Parque Arauco División Chile.

El ejecutivo explicó que la ampliación busca responder al crecimiento de la zona. “Con el acelerado crecimiento de Chicureo y Colina, vemos una gran oportunidad para ampliar y mejorar la oferta comercial y de servicios que hoy tiene la comunidad, agregando una mejor propuesta de tiendas departamentales, intermedias y tiendas de moda”, afirmó.

Torrealba precisó además que la iniciativa todavía se encuentra en una etapa temprana. “Actualmente estamos en una fase preliminar del desarrollo del proyecto de ampliación, para luego avanzar a la etapa de ingreso de permisos”, indicó.

La iniciativa se enmarca en el plan de inversiones de Parque Arauco por US$ 1.137 millones, el mayor en la historia de la compañía, que desarrolla activos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia.