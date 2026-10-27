56 rebajas de pena: Senador Walker afirma que “hay que agotar todas las fórmulas para invalidar estos decretos”

Continúa la controversia en torno a la rebaja de 56 penas a personas condenadas por delitos de carácter sexual contra menores de edad, que fue firmada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

En entrevista con CNN Chile Radio, el senador Matías Walker dijo que es “inexplicable” la situación ocurrida y comentó: “Me parece relevante que el presidente Kast haya reconocido que hubo un error, y claramente hubo un error, y que le haya comentado al Ministro de Justicia reunirse con los parlamentarios y buscar una solución”.

Respecto a las soluciones, aseveró que no se trata de un vacío legal al interior de la normativa, como señalaron desde el Gobierno.

“Nosotros expresamente, cuando excluimos de la rebaja de condena a todos los condenados por delitos sexuales contra menores de edad, a todos los condenados, expresamente señalamos para la historia de la ley que esa exclusión alcanzaba a los condenados antes y después del año 2022”, sostuvo el parlamentario.

Y añadió que “no hay un vacío legal porque expresamente la ley que aprobamos el año 2022 excluyó expresamente del beneficio rabaja condena a todos los delitos sexuales contra menores de edad, y el ministro de Justicia de la época, Hernán Larraín, fue claro en cuanto a que esto regía in actum y se aplicaba a las condenas antes y después del 2022. Lo que sí podemos hacer es una ley interpretativa”.

En esa línea, planteó que lo primero es reconocer el error y luego “buscar la solución porque tenemos que pensar en las víctimas, en todas las víctimas, no solamente en estas 56 víctimas, sino que en los más de 300 casos en que también se determinó este beneficio con vulneración de esta prohibición legal y se tienen que dejar sin efecto, se tienen que invalidar y eso es lo primero”.

Consultado sobre si efectivamente es posible revocar los 56 decretos, Walker respondió que sí.

Según explicó, en Derecho Administrativo está la figura de la invalidación y que “cuando se dicta un decreto con vulneración de la ley, y está la figura que cabe, la invalidación de estos decretos que otorgaron una rebaja de condena, toda vez que se suscribieron y se tramitaron vulnerando una prohibición expresa porque la ley excluyó a todos los condenados por delitos sexuales contra menores, y eso es lo que debe hacerse desde el punto de vista administrativo y que, además, se puede hacer desde el punto de vista legislativo a través de una ley interpretativa”.

“Hay que agotar todas las fórmulas, como se lo pedí ayer al Ministro de Justicia, para invalidar estos decretos, dejarlos sin efecto porque producen una revictimización a las víctimas, no solamente de estos 56 casos, porque estamos hablando de más de 300 casos en los que se otorgó esta rebaja de condena a personas condenadas por violación de menores, por abuso sexual contra menores. Nosotros en la reforma del 2022 fuimos claros en excluir a todo el catálogo de delitos sexuales contra menores de edad”, remarcó el senador.

Respecto a las responsabilidades políticas del ministro Rabat, Walker insistió en que lo primero es “darle la tranquilidad a esas familias que se van a dejar sin efecto”.

“Después vendrán las consideraciones políticas, si hay acusación constitucional o no, frente a lo cual yo no me puedo pronunciar porque eventualmente tengo que pronunciarme como jurado, si es que prosperara una iniciativa de esa naturaleza, pero yo prefiero ser parte de la solución“, acotó.