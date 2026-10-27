“Nos preocupa muchísimo”: Ministro Arrau tras muerte de carabinero en la Tenencia Isla de Maipo

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, se refirió a la muerte de un carabinero al interior de la Tenencia Isla de Maipo, en la zona rural de la Región Metropolitana.

La Fiscalía Occidente, junto con el OS9, el Laboratorio de Criminalística (Labocar) y el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar), está investigando los hechos y recopilando antecedentes para poder determinar qué ocurrió.

Hasta el momento no se han entregado detalles respecto a la causa de muerte del funcionario policial.

El secretario de Estado afirmó que se trata de un hecho “reciente” y que se tiene información preliminar.

“Tengo alguna información, pero es de carácter preliminar y, como nos caracteriza, preferimos ser prudentes y esperar que avance un poco y tener más indicios, y también esperar que se refiera a esto la institución de Carabineros”, dijo, según consigna La Tercera.

Y añadió que se trata de una situación que “nos preocupa muchísimo, nos apena muchísimo y esperemos tener la certeza total de los hechos en las próximas horas”.

De acuerdo a T13, la institución emitió un comunicado confirmando el deceso del uniformado: “Durante las últimas horas se registró el sensible fallecimiento de un funcionario en una dependencia de la Tenencia Isla de Maipo, donde prestaba servicios”.

De manera preliminar, Carabineros indicó que el funcionario habría atentado contra su vida.