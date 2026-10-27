Camino Minerals y Nittetsu dan nuevo paso hacia la construcción del proyecto de cobre Puquios con una inversión de US$ 6,2 millones

Camino Minerals y su socia japonesa Nittetsu Mining dieron inicio a la fase de ingeniería de detalle del proyecto de cobre Puquios, ubicado en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, luego de completar con éxito el estudio de ingeniería crítica, según informó la minera canadiense.

La nueva etapa estará a cargo de la firma de ingeniería Ausenco Chile, que ya había realizado estudios anteriores del proyecto. Según la compañía, el paso a la ingeniería de detalle representa un avance relevante, ya que permite fijar las especificaciones técnicas de Puquios y prepararlo para la fase de construcción.

La ingeniería de detalle contempla unas 85.000 horas de trabajo especializado durante un plazo de 12 meses, con un presupuesto de US$ 6,2 millones, que forma parte de la inversión de capital del proyecto. El objetivo, según Camino, es contar con datos precisos que agilicen las compras y reduzcan los ajustes en terreno, mediante modelos en 2D y 3D.

“Con el inicio de la ingeniería de detalle, el equipo ejecutivo sigue enfocado en un estricto seguimiento de hitos y en el control de costos a medida que avanzamos hacia el inicio de las obras”, señaló Marcelo Bruna, gerente general del joint venture de Puquios.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Camino, Jay Chmelauskas, destacó los avances en el financiamiento del proyecto: “Estamos trabajando estrechamente con Nittetsu para finalizar los acuerdos para obtener un posible financiamiento de deuda japonés para iniciar la construcción, y la siguiente fase de ingeniería de detalle mantiene el proyecto en curso”.

Puquios contempla la producción de cátodos de cobre

Puquios es un yacimiento de cobre y molibdeno tipo pórfido, que contempla una operación de lixiviación en pilas y extracción por solventes y electroobtención (SX-EW) para producir cátodos de cobre.

Según Camino, se trata de un proyecto de bajo costo de capital y huella compacta. La exploración en la zona comenzó en 1979, y en 2021 la compañía realizó una campaña de más de 8.100 metros de sondajes.

Camino y Nittetsu desarrollan Puquios a través de Cuprum Resources Chile, un joint venture en el que cada una tiene el 50%. Además, ambas compañías participan en el proyecto de cobre Costa de Cobre, en Perú, donde Camino tiene una participación de 65%.