Codelco investiga nuevos antecedentes de sobreproducción en las divisiones Ministro Hales y Salvador entre 2024 y 2025

El directorio de Codelco fue informado este martes de nuevas inconsistencias en las cifras de producción de la estatal, esta vez relacionadas con eventuales duplicidades en la contabilización de producción y diferencias de inventario entre las divisiones Ministro Hales y Salvador durante 2024 y 2025.

Los hallazgos preliminares surgieron a partir de denuncias recibidas en el marco del proceso de revisión de esas cifras que la compañía ya tenía en curso.

Eventual duplicidad en la contabilización de producción

Según informó la empresa, la inconsistencia derivaría de que un mismo material habría sido registrado como producción por más de una división, lo que habría significado un incremento artificial de la producción reportada por ambas divisiones.

La situación está siendo investigada para establecer su origen, extensión y los efectos sobre las cifras consolidadas de producción e inventario de la corporación.

Ante estos antecedentes, el directorio resolvió profundizar las revisiones en curso y encargó a EY una auditoría externa independiente, enfocada específicamente en las eventuales duplicidades detectadas entre Ministro Hales y Salvador. En paralelo, Codelco entregó los nuevos antecedentes al Ministerio Público.

El mandato a EY contempla determinar la naturaleza y magnitud de las eventuales duplicidades, establecer su impacto sobre las cifras de producción e inventarios reportadas por la corporación, identificar causas y responsabilidades, y revisar sus posibles efectos económicos, incluyendo aquellos relacionados con el cálculo y pago de incentivos variables.

El caso se suma a una revisión iniciada en 2025

Este nuevo capítulo se suma a un proceso que la estatal arrastra desde fines de 2025. En diciembre de ese año, una auditoría interna detectó inconsistencias en el reconocimiento de 26.875 toneladas de cobre registradas como producción terminada, una sobreestimación que derivó en el pago de bonos por cerca de US$ 14,3 millones a aproximadamente 6.300 trabajadores y ejecutivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y de la casa matriz.

A raíz de ese hallazgo, el directorio presidido por Bernardo Fontaine encargó en mayo a la consultora KPMG una auditoría externa para revisar en forma independiente los reportes de producción de 2024 y 2025 en el conjunto de las divisiones, además de instruir el recálculo de los incentivos variables asociados a esos indicadores y los procesos para recuperar los bonos ya pagados.

Esa revisión de KPMG, liderada por la socia Valeria Flaviani, continúa en curso y es distinta de la que ahora se encarga a EY, enfocada puntualmente en el presunto doble conteo entre Ministro Hales y Salvador.

El presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, señaló: “La decisión de la administración es investigar exhaustivamente cualquier irregularidad, determinar las responsabilidades que correspondan, aplicar las sanciones pertinentes y perseguir la recuperación de cualquier eventual daño patrimonial que pueda haberse producido. Nuestro compromiso es esclarecer estos hechos con rigor y transparencia y fortalecer los controles para evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a ocurrir”.

Por su parte, el presidente del directorio, Bernardo Fontaine, sostuvo: “Estos procesos forman parte de la estrategia de probidad, rentabilidad y excelencia operacional definida por el directorio. Ordenar la casa con responsabilidad y transparencia es una condición habilitante para fortalecer Codelco y asegurar que sus procesos, controles y resultados respondan a los más altos estándares”.

En esa línea, agregó que se trata de medidas que están en línea con los criterios definidos por la actual administración para fortalecer los sistemas de control, probidad y excelencia operacional de la corporación.

Codelco señaló que continuará colaborando con el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y los demás organismos competentes en todas las investigaciones y fiscalizaciones actualmente en desarrollo.