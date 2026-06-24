Codelco y Anglo American sellan plan minero conjunto que proyecta US$ 5.000 millones y 2,7 millones de toneladas de cobre adicionales

Este miércoles, Codelco y Anglo American anunciaron el cierre del acuerdo definitivo para implementar un Plan Minero Conjunto en sus respectivas minas de cobre Los Bronces y Andina.

El acuerdo se concreta tras la obtención de las aprobaciones regulatorias y de libre competencia necesarias, y da continuidad al acuerdo histórico firmado por ambas compañías en septiembre de 2025.

El plan proyecta liberar 2,7 millones de toneladas adicionales de cobre durante un período de 21 años, lo que equivale a aproximadamente 120.000 toneladas anuales adicionales de producción a bajo costo y con inversión de capital mínima.

Además, las compañías estiman que el acuerdo generará al menos US$ 5.000 millones en valor incremental antes de impuestos, monto que será compartido entre ambas empresas.

La implementación del Plan Minero Conjunto queda sujeta a la obtención de los permisos ambientales correspondientes, proceso que las compañías proyectan completar a más tardar en 2030.

Ambas firmas también establecieron que mantendrán la flexibilidad para desarrollar proyectos propios de manera independiente, incluyendo sus respectivos recursos subterráneos, de forma coordinada durante la vigencia del acuerdo.

“Una de las oportunidades de adyacencia de cobre más significativas del mundo”

Duncan Wanblad, CEO de Anglo American, destacó el alcance del acuerdo en términos de producción para Chile: “Al integrar los planes mineros de Los Bronces y Andina, estamos liberando una de las oportunidades de adyacencia de cobre más significativas del mundo“.

“Este tipo de adyacencias es poco común y pone de relieve el papel que puede desempeñar un desarrollo responsable, basado en alianzas para apoyar la ambición de Chile de aumentar la producción nacional de cobre hasta alcanzar 6 millones de toneladas anuales al año 2030“, agregó.

Por su parte, Bernardo Fontaine, presidente del directorio de Codelco, subrayó los beneficios para el país y para la operación de la minera estatal. “Este acuerdo representa una forma más eficiente y responsable de desarrollar uno de los principales distritos cupríferos del mundo”.

“Nos permite aprovechar mejor infraestructura existente, capturar mayores beneficios para Chile y avanzar con una visión de largo plazo basada en la excelencia operacional, la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos”, enfatizó.

Fontaine también precisó que el plan se enmarca en los principios actuales de Codelco. “El Plan Minero Conjunto Andina–Los Bronces refleja los principios que hoy orientan a Codelco: seguridad; maximizar los excedentes para el Fisco, lo que implica rentabilizar las operaciones buscando no aumentar la deuda; ordenar la casa con mano firme y transparencia, y fortalecer la sostenibilidad”, agregó el directivo.