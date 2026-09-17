Cochilco: Precio del litio cae 12,2% desde mayo pero sigue por sobre el doble de 2025 y casi triplica su proyección de superávit para 2028

El precio spot del carbonato de litio alcanzó US$ 19.525 por tonelada el 19 de agosto, un 12,2% por debajo del valor registrado el 13 de mayo, aunque todavía 106% por sobre el promedio de 2025, según el Informe Bimestral del Mercado del Litio de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), correspondiente a junio y julio de este año.

El promedio del precio en lo que va de 2026, hasta el 5 de agosto, se ubica en US$ 18.922 por tonelada.

Precio del litio pasa de recuperación a corrección

De acuerdo con el informe, el mercado pasó de una fase de recuperación impulsada por restricciones de oferta a una corrección moderada desde mediados de mayo.

Entre enero y el 13 de mayo, el precio había avanzado desde US$ 12.350 hasta US$ 22.250 por tonelada, en un contexto de inventarios relativamente bajos, restricciones de suministro y una demanda de baterías para sistemas de almacenamiento de energía superior a la prevista.

La Agencia Internacional de Energía señaló que los precios del litio llegaron a más que duplicarse por esa combinación de factores.

La corrección posterior respondió principalmente a una reducción de la prima por riesgo de suministro. Cochilco detalló que Zimbabue reanudó sus exportaciones bajo condiciones, con un gravamen al concentrado que subió de 10% a 16% en junio, mientras operaciones australianas como Bald Hill y Ngungaju retomaron actividad tras un reinicio, y la compañía china CATL avanzó en la tramitación de su proyecto Jianxiawo, aunque este seguía pendiente de aprobación ambiental al 7 de agosto.

Superávit de litio para 2027 y 2028 aumenta

En materia de balance de mercado, el informe destacó que la estimación de superávit para 2027 subió de 9,3 mil a 18,9 mil toneladas de carbonato de litio equivalente, según revisiones de CRU Group entre marzo y junio de este año.

Para 2028, la proyección de superávit se amplió de manera aún más marcada, de 39,1 mil a 98 mil toneladas, lo que Cochilco advirtió que aumenta el riesgo de que la respuesta de la oferta limite una trayectoria sostenida de precios al alza.

Sobre las perspectivas de precio para 2027, el informe consignó una proyección promedio de US$ 21.363 por tonelada, publicada por Consensus Economics en su reporte de julio, cifra compatible con un escenario de mercado más favorable que el de 2025, aunque sujeta a la evolución futura de la oferta y la demanda.

¿Qué factores podrían impulsar el precio del litio?

Entre los factores que podrían presionar el precio al alza, Cochilco identificó eventuales retrasos en la puesta en marcha de Jianxiawo o nuevas restricciones en Zimbabue, que reducirían la oferta disponible y devolverían la prima por riesgo.

También mencionó una mayor expansión de los sistemas de almacenamiento de energía con baterías en un contexto de inventarios bajos, lo que aumentaría la sensibilidad del mercado spot.

En sentido contrario, el informe señaló que una puesta en marcha rápida de los proyectos en Australia, China y Argentina generaría un superávit mayor o más temprano que el previsto, presionando el precio a la baja.

También identificó como factor bajista la persistencia de la debilidad en el mercado minorista de vehículos en China, que se traduciría en menores pedidos orientados al mercado doméstico.

Cochilco mantiene perspectiva de largo plazo para el litio

Cochilco concluyó que la caída reciente de los precios se explica principalmente por la normalización de la prima por riesgo de oferta, sin que ello implique un cambio en la tendencia estructural de electromovilidad y almacenamiento energético.

El organismo advirtió, sin embargo, que la revisión al alza de los superávits de 2027 y 2028 limita el potencial de una apreciación sostenida del precio, especialmente si los reinicios de operaciones avanzan según lo previsto.