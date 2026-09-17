Prófuga de la justicia: Policía de Investigaciones busca a banquetera imputada por millonaria estafa a matrimonios en Viña del Mar

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Viña del Mar mantienen diligencias para ubicar a Natalia Álvarez Murillo, propietaria de Probarte Banquetería SpA e imputada por una serie de estafas vinculadas a servicios para matrimonios que no se concretaron.

Según informó La Tercera, Álvarez quedó en prisión preventiva en junio junto a su pareja, José Galarce, tras ser formalizada por el delito de estafa reiterada. El Ministerio Público les atribuyó perjuicios por casi $120 millones y 60 víctimas.

La imputada recuperó posteriormente su libertad tras pagar una caución cercana a $5 millones. Los querellantes apelaron y, tres días después, la Corte de Apelaciones de Valparaíso volvió a decretar su prisión preventiva, esta vez sin posibilidad de caución. Sin embargo, Álvarez no pudo ser ubicada y actualmente permanece inubicable.

La búsqueda quedó expuesta en un recurso de protección presentado por su madre, Julia Murillo, quien cuestionó una serie de diligencias realizadas por la PDI para dar con Álvarez, ya que habrían afectado a sus nietos. La policía civil rechazó las acusaciones y sostuvo que “las diligencias se realizaron conforme a la ley y en el marco de una investigación legítima, no existiendo exceso ni abuso de poder bajo ningún aspecto”.

Mientras continúa la búsqueda, la causa avanzó respecto de Galarce. El Juzgado de Garantía de Viña del Mar lo condenó mediante un procedimiento abreviado, luego de que colaborara con la investigación, a 300 días de cárcel, pena sustituida por libertad vigilada a cargo de Gendarmería.