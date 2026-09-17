Fiestas Patrias: Qué exige la Ley de Plásticos de un solo uso a las fondas y cuáles son las multas que arriesgan en caso de no cumplir

Las fondas y puestos de comida que funcionen durante estas Fiestas Patrias deben cumplir las nuevas exigencias de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso, cuyas principales obligaciones para los establecimientos de expendio de alimentos comenzaron a regir el 13 de febrero de 2026.

La normativa considera que el consumo en fiestas costumbristas y otros eventos no permanentes puede tratarse como realizado “fuera del establecimiento”, siempre que se asegure la valorización de los residuos generados. En esos casos, se pueden entregar productos desechables fabricados con materiales valorizables distintos del plástico o con plástico debidamente certificado.

De todas formas, está prohibida la entrega de bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plástico de un solo uso. Además, productos como vasos, platos, bandejas y pocillos desechables deben ajustarse a los materiales autorizados, mientras que los establecimientos que utilicen plástico certificado deben exhibir el certificado correspondiente.

Carolina Palma, coordinadora del equipo de Incidencia de ONG FIMA e integrante de la Coalición Supera el Plástico, llamó a considerar estas restricciones durante las celebraciones. “En nuestro mes patrio merecemos celebrar, pero no podemos hipotecar el ambiente de las generaciones futuras. Los plásticos de un solo uso como bombillas, palillos o cubiertos son tan pequeños que no pueden ser reciclados y su destino termina siendo la basura”, señaló.

La fiscalización corresponde a las municipalidades y cualquier persona puede denunciar eventuales incumplimientos. Las infracciones por entregar productos de un solo uso contraviniendo las prohibiciones pueden ser sancionadas por los juzgados de policía local con multas de entre 1 y 5 UTM por cada producto. En tanto, el incumplimiento de obligaciones como informar sobre la valorización de residuos y sensibilizar a los consumidores puede ser castigado con multas de entre 1 y 20 UTM.

Desde las organizaciones ambientales también recomiendan que quienes asistan a las fondas reduzcan los residuos llevando vasos o recipientes reutilizables, evitando productos innecesarios y utilizando los puntos habilitados para separar desechos. “Desde las organizaciones ambientales esperamos que esta normativa se cumpla por voluntad y no solamente por las sanciones asociadas”, concluyó Palma